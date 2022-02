Hannover

Ein Krieg in der Ukraine könnte eine Flucht von Millionen Bürgern zur Folge haben. Die Bundesregierung hat in dem Fall humanitäre Hilfe angekündigt. Bei der Region Hannover hieß es dazu am Dienstag, dass es aktuell keine konkreten Vorbereitungen der Landesregierung auf die Ankunft von Flüchtlingen aus der Ukraine gebe. „Selbstverständlich nimmt die Region Hannover die Situation an der Grenze zur Ukraine mit Besorgnis wahr“, so Sprecherin Christina Kreutz. Die Aufnahme von Flüchtlingen sei – leider – sozusagen Alltag. „Dabei spielt das Herkunftsland zunächst keine Rolle, die Aufnahme erfolgt über die Landesaufnahmestelle.“

In der Landeshauptstadt Hannover gibt es ebenfalls keine konkreten Vorbereitungen, Hannovers Sozialdezernentin Sylvia Bruns: „Flüchtlinge, die in Deutschland beziehungsweise Niedersachsen neu ankommen, verbleiben in der Regel zunächst für mehrere Wochen oder länger in den Landesaufnahmeeinrichtungen des Landes Niedersachsen. Von dort werden die Flüchtlinge den Kommunen zugewiesen.“

Hannover hat aktuell wenige Platz für neue Flüchtlinge

Bisher habe man keine Mitteilung über eine mögliche Erhöhung der Aufnahmequote aufgrund der angespannten politischen Lage an der ukrainischen Grenze erhalten. „Die Stadt Hannover erhält wöchentlich Zuweisungen von Flüchtlingen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern“, so Bruns weiter.

Aktuell hat die Stadt ohnehin nur wenig Platz für die Unterkunft von Flüchtlingen. Die Lage sei angespannt, heißt es im Rathaus. Dem Vernehmen nach wollte die Stadt ein Hotel in der Königsstraße als Unterkunft für Flüchtlinge anmieten, doch das Vorhaben scheiterte. Jetzt müsse dringend ein neuer Standort gefunden werden, heißt es weiter. Ob sich der Druck durch die Ukraine-Krise und die zu erwartenden Flüchtlingsbewegungen noch erhöht, ist unklar.

OB Onay: „Blicken mit großer Sorge auf Osteuropa“

Hannover ist Mitglied der Mayors of Peace Gemeinden in Deutschland, und in dieser Eigenschaft hat sich OB Belit Onay am Dienstag mit einem Statement zu Wort gemeldet. „Wir als Bürgermeister wissen, dass Städte aufgrund ihrer Infrastruktur seit jeher bevorzugte Ziele im Falle von kriegerischen Konflikten sind. Wir wissen, dass Krieg unendliches Leid hervorruft, Menschen zu Flüchtlingen macht, Kinder zu Waisen.“

Mehr als 700 Städte seien in Deutschland im Netzwerk der Mayors for Peace aktiv, Hannover habe die Rolle der Lead City inne. „Mit großer Sorge blicken wir aktuell auf die Situation in Osteuropa, auf die russisch-ukrainische Grenze. Wir denken in diesen Tagen besonders an diejenigen Städte in der Ukraine und Russland, die ebenfalls Mitglied im Bündnis der Mayors for Peace sind“, so Onay. Kiew und Moskau seien dabei, Odessa und Wolgograd, „um nur einige zu nennen“.

„Friedensbemühungen sind in hohem Maß beschädigt“

„Der Wunsch nach einer friedlichen Welt – das ist es, was uns mit allen Mitgliedern im Netzwerk der Mayors for Peace verbindet. Es ist wichtig, sich dies in der jetzigen Situation zu vergegenwärtigen. Frieden, dass erfahren wir, die Nachkriegsgenerationen, gerade sehr deutlich ist eben nicht selbstverständlich, sondern muss von jeder Generation aufs Neue erarbeitet und errungen werden.“

Mit der Anerkennung der selbst ernannten Volksrepubliken Donezk und Luhansk durch Russland seien die Friedensbemühungen auf Basis der Minsker Vereinbarungen in hohem Maße beschädigt worden. „Umso wichtiger ist es, auf der Ebene der Städte im Dialog zu bleiben, um mit der Zivilgesellschaft für Frieden und Sicherheit in Europa zu arbeiten. Wir als Mayors for Peace in Deutschland unterstützen daher alle internationalen Anstrengungen, um auf dem Wege der Diplomatie eine friedliche Lösung des Russland-Ukraine Konfliktes zu erreichen“, so Belit Onay.

Von Andreas Voigt und Andreas Schinkel