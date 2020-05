Bio-Bäckerei Backwerk investiert in den Klimaschutz

Hannover

Die beliebte Bio-Bäckerei Backwerk aus der Südstadt will kräftig in Energieeffizienz und Klimaschutz investieren – und ihren Produktionsstandort dafür an den Lindener Hafen nach Limmer verlegen. Die Region fördert das Engagement als „ Leuchtturmprojekt“ im Rahmen ihrer Leuchtturmrichtlinie mit 30.000 Euro. Backwerk ist damit eines von fünf in dieser Förderperiode ausgewählten Klimaschutzprojekten.

Gegründet wurde die „Stadtteilbäckerei“ bereits 1999 von Ruth Scharwies und ihrem Mann Christian Lecht, einem gelernten Bäcker. Mit dem Gütesiegel von Demeter ausgezeichnet, setzte Backwerk von Anfang an auf Bio – und ist somit nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Selbstbedienungskette. „Wir heißen schließlich schon länger so“, sagt Scharwies.

Doch Bio ist den Inhabern nicht alles, auch Öko steht seit jeher auf dem Programm, soweit wie möglich. Plastiktüten gibt es in dem Ladengeschäft in der Heinrich-Heine-Straße schon lange nicht mehr. Doch vor allem bei der Produktion stoßen die Bio-Bäcker mit dem Öko-Gedanken an die Grenzen veralteter Technik.

85 Prozent Energiekosten einsparen

„Wir produzieren im Hochparterre eines Wohnhauses“, berichtet Scharwies. „Wir lagern unsere Waren in mehreren Kühlschränken, für eine große Kühlanlage fehlt einfach der Raum.“ Der soll nun in dem geplanten ökologischen Gewerbehaus am Lindener Hafen entstehen. „Mit dem neuen Standard können wir 85 Prozent Energiekosten einsparen.“

Das Gebäude am Lindener Hafen ist ein ehemaliges Waschmittellager der Firma Henkel, das jahrelang leer stand und vor einiger Zeit von drei ökologisch orientierten Investoren gekauft worden war. Sie entwickeln dort einen Gewerbepark, der dem Klimaschutz verpflichtet ist. „Das Konzept hat uns von Anfang an überzeugt, war überhaupt der Grund, warum wir dort mit einziehen wollen“, betont die Backwerk-Chefin. Dazu gehört auch der dort herrschende Gemeinschaftsgedanke. „Es wird ja immer wichtiger, sich gut zu vernetzen, sich gemeinsam den Rücken zu stärken.“

Im alten Ofen verpufft viel Wärme ungenutzt

Doch nicht nur die Kühlung soll effizienter werden, auch die Hitze. „Unser Ofen ist 40 Jahre alt und entsprechend schlecht isoliert. Viel Wärme verpufft einfach.“ In den neuen Räumen soll daher ein moderner Ofen installiert werden, dessen Abwärme genutzt werden kann, etwa für die Heizung. „Wir versuchen auch, Möglichkeiten zu finden, dass der Rest des Hauses diese Wärme mitnutzen kann“, betont Scharwies.

Wenn alles klappt, könnte die Backwerk-Produktion Anfang nächsten Jahres umziehen. „Unser Stammgeschäft in der Heinrich-Heine-Straße bleibt natürlich erhalten“, versichert Scharwies. Doch auch ihren Lieferservice wollen die Öko-Bäcker ausbauen – natürlich klimaschonend mit Lastenrädern. Und für weitere Strecken wie etwa bei der Marktbeschickung nach Langenhagen setzen sie auch künftig auf einen Lieferwagen mit umweltfreundlichem Gasantrieb. Angesichts der gesamten Investitionskosten von rund 800.000 Euro sind die 30.000 von der Region zwar nur ein kleiner Beitrag, über den sich Scharwies und Lecht aber dennoch freuen.

Region fördert vier weitere Leuchtturmprojekte

Insgesamt stellt die Region 190.000 Euro für die geförderten Projekte bereit. Bis zu 50.000 Euro etwa erhält das Klinikum der Region für eine Absorptionskältemaschine für das Krankenhaus in Lehrte. Das Gerät verwandelt Wärme in Kälte und soll so den Stromverbrauch der vorhandenen Kompressionskältemaschine verringern.

Ein Projekt zur kostengünstigen Herstellung von Wasserstoff als Speicher für regenerative Energie des Verfahrenstechnikers Patrick Trinke wird mit maximal 60.000 Euro gefördert. Der energieeffiziente Firmenneubau der KES GmbH & Co. KG in Barsinghausen wird mit bis zu 40.000 Euro bezuschusst. Das Gebäude erhält ein begrüntes Dach mit einer Solarstromanlage. Und die Genossenschaft Natur-Energie Region Hannover erhält 10.000 Euro für ein Pilotprojekt in Eilvese ( Neustadt), bei dem eine E-Ladestation mit E-Carsharing kombiniert werden soll.

Von Andreas Krasselt