Geschlossene Schulen, Lernplattformen und Eltern am Limit: Corona hat die größte Störung der Bildungssysteme in der Geschichte verursacht. Statt an innovativen Lösungen zu arbeiten, hätten es die Kultusminister versäumt, ein Intensivkonzept gegen die Corona-Krise zu entwickeln, klagt der Erziehungswissenschaftler Manfred Bönsch an.