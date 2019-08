Hannover

Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Dienstagnachmittag am Ricklinger Stadtweg. Der 54-Jährige prallte auf seiner Suzuki mit einem Polo zusammen.

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt war der 64-jährige Polofahrer auf dem Ricklinger Stadtweg stadtauswärts unterwegs. An der Kreuzung Ricklinger Stadtweg/Nordfeldstraße bog er nach links ab und stieß mit dem entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Biker zusammen. Der 54-Jährige prallte mit seinem Motorrad in die rechte Fahrzeugseite, wurde über das Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Während der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen für ÖPNV und Autofahrer. Den Schaden hat die Polizei auf rund 3000 Euro geschätzt.

Von Simon Polreich