Hannover

Oben werden Theaterkulissen aufgebaut, unten staut sich der Verkehr – die Raschplatz-Hochstraße ist für drei Wochen gesperrt, weil auf der Brücke das Festival Theaterformen stattfindet. Der Bezirksrat Mitte will das nicht hinnehmen und hat die Stadt Hannover in seiner jüngsten Sitzung aufgefordert, die Sperrung „unverzüglich“ zurückzunehmen.

Unmut nicht zu überhören

Der Antrag auf Initiative der CDU hat eher symbolischen Charakter, weil der Bezirksrat keine Entscheidungsgewalt in dieser Sache hat. Allein der Rat könnte das Vorgehen der Stadt stoppen. Dennoch ist der Unmut aus der Stadtteilpolitik nicht zu überhören, und auch vonseiten der City-Händler hagelt es weiterhin Kritik an den diversen Straßensperrungen.

Die Stadt Hannover hat nicht nur die Raschplatz-Hochstraße für den Autoverkehr dicht gemacht, ab Dienstag, 6. Juli, ist auch ein Teil der Schmiedestraße gesperrt. Zudem wird ab Mittwoch, 7. Juli, ein Abschnitt der Marktstraße nicht mehr befahrbar sein. Seit einigen Tagen dürfen Autofahrer den Parkplatz auf dem Köbelinger Markt nicht mehr nutzen. All die Sperrungen dienen dazu, „Experimentierräume“ zu schaffen. Die Stadt will ausprobieren, wie Straßenflächen genutzt werden können, wenn sie nicht mehr dem Autoverkehr dienen. Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) will bis 2030 eine autofreie Innenstadt durchsetzen.

Vorgehen der Stadt hat „monarchische Züge“

Die Stadtteilpolitiker sind verärgert, weil sie sich von der Verwaltung übergangen fühlen. „Ich habe von den Terminen für die Sperrungen aus der Presse erfahren“, sagt der stellvertretende Bezirksbürgermeister Wilfried Engelke (FDP). CDU-Bezirksratsfrau Katja Sommer meint, dass das Vorgehen der Stadtspitze „monarchische Züge“ trage – ein Begriff, den auch SPD-Vertreter für treffend befinden. „Es ist eine Katastrophe, wie das alles gelaufen ist“, sagt SPD-Fraktionschef Michael Sandow und erinnert an die Staus in der City, als vergangene Woche die Schmiedestraße probehalber abgesperrt wurde.

Weniger Umsatz durch verlorene Parkplätze

Auch der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler, macht seinem Ärger in der Bezirksratssitzung Luft. „Es entsteht der Eindruck, dass beim Dialog über Hannovers neue Mitte der Bezirksrat Mitte nicht dabei ist“, sagt er. Die Verunsicherung der City-Händler sei noch immer riesig. „Am Sonnabend sind die Umsätze in der Markthalle eingebrochen, weil Besucher nicht auf dem Köbelinger Markt parken konnten“, meint Prenzler. Er hoffe, dass im September, wenn die Stadt rund um die Oper weitere „Experimentierräume“ festlegen will, sensibler vorgegangen werde.

Von Andreas Schinkel