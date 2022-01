Hannover

Ein 78-jähriger Rentner ist am Montagnachmittag bei einem Unfall in Hannover schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann aus ungeklärter Ursache im Stadtteil Hainholz mit seinem Auto ins Gleisbett der Stadtbahn geraten und gegen einen Ampelmasten geprallt. Ersthelfer fanden den Senior bewusstlos in seinem Wagen.

Was bislang bekannt ist: Der Mann war am Montag gegen 14.15 Uhr auf dem linken Fahrreifen der Schulenburger Landstraße und steuerte in Richtung Meelbaumstraße, als er in Höhe der Mogelkenstraße nach links von der Fahrbahn abkam. Sein VW Golf fuhr über den Grünstreifen ins Gleisbett und prallte mit der Front gegen einen Ampelmasten. Ersthelfer kümmerten sich um den bewusstlosen Fahrer und alarmierten die Rettungskräfte.

Schwere Verletzungen durch Aufprall

Durch den Anprall zog sich der 78-Jährige schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus transportiert. Der stark beschädigte Pkw wurde geborgen und abtransportiert. Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt 8500 Euro. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw kam es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs und des Stadtbahnbetriebs.

Die Polizei versucht, zurzeit herauszubekommen, warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verlor. Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0511/1091888 zu melden.

Von Britta Mahrholz