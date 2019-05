Hannover

Ein Unbekannter hat am Mittwochabend einen Wettladen an der Empelder Straße in Badenstedt überfallen und ist mit der Beute auf einem Fahrrad geflüchtet.

Angestellte mit Messer bedroht

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann gegen 22.40 Uhr die Geschäftsräume betreten und eine 26-jährige Angestellte mit einem Messer bedroht. Der schmächtig wirkende Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute flüchtete der Räuber auf einem Fahrrad anschließend über die Hagenbleckstraße in Richtung Norden.

Zeuge nimmt Verfolgung auf

Ein Zeuge konnte noch kurz die Verfolgung aufnehmen, der Täter konnte sich jedoch erfolgreich absetzen. Auch eine anschließende Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos.

Auffällig blaue Augen

Der Täter ist etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat auffällig blaue Augen. Er war mit einem Schal bis zur Nase maskiert. Zudem trug er eine Baseballkappe und eine schwarze Jacke. Er spricht Hochdeutsch. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Rufnummer 0511/109 55 55 entgegen.

Von Andreas Krasselt