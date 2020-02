Hannover: Bewaffneter überfällt Supermarkt in Linden-Süd

Beim Deutschen Schulpreis 2020 gehört die Otfried-Preußler-Schule aus der Südstadt zu den Top 20-Schulen in Deutschland. Zwei Tage bis Donnerstag hat eine Expertenjury aus Hochschul-Pädagogen die Grundschule nun in Augenschein genommen. Ob es für eine offizielle Nominierung reicht, erfährt die Schule am 18. März.