Hannover

Die Polizei fahndet nach zwei maskierten Räubern, die am Wochenende einen Getränkelieferanten in Hannovers Südstadt überfallen haben. Die Täter bedrohten den 21-Jährigen nach Auskunft der Beamten mit einem waffenähnlichen Gegenstand. Der Überfall ereignete sich in der Nähe der Stadtbahnstation Geibelstraße an der Freytagstraße.

Nach Polizeiangaben war der Lieferant am Sonnabend gegen 18.35 Uhr damit beschäftigt, Leergut in den Wagen zu laden. „Dabei entdeckte er zwei verdächtige Personen am Auto“, sagt Sprecherin Natalia Shapovalova. Einer der Unbekannten habe unter seiner Jacke eine Waffe angedeutet und den 21-Jährigen aufgefordert, Wertsachen herauszugeben.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Der Lieferant leistete keinen Widerstand, mit der Beute flohen die beiden athletischen Männer Richtung Hildesheimer Straße. Einer der Gesuchten ist etwa 1,80 Meter groß und sprach Hochdeutsch. Hose, Jacke, Sneaker und Sturmhaube waren schwarz. Sein Komplize wird auf 1,77 Meter geschätzt und war ebenfalls komplett schwarz gekleidet. Die Polizei ermittelt wegen schweren Raubes und bittet unter Telefon (0511) 1093217 um Hinweise.

Von Peer Hellerling