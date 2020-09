Hannover: Bewährung für korrupten Polizisten

Hannover

Nach dem Urteil ist Polizist Thomas M. (52) erleichtert. Er ist zwar seine Pensionsansprüche und seinen Beamtenstatus los, aber muss nicht ins Gefängnis. Am Dienstag wurde der Noch-Beamte wegen Bestechung in acht Fällen zu einem Jahr und zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der Chef einer Fitnessstudio-Kette, Jörg-Michael G. (59), erhielt eine Bewährungsstrafe von 18 Monaten. Er muss zudem noch 10.000 Euro an die Landeskasse zahlen.

Thomas M. hatte im Auftrag des Unternehmers Anwälte, Richter und Beschäftigte ausgespäht. Da G. einen millionenschweren Zivilprozess in Berlin verloren hatte, glaubt er an eine Verschwörung der Richter und Anwälte gegen ihn. M. stattete die Autos der Juristen mit GPS-Trackern aus, um ein Bewegungsprofil zu erstellen. Ferner wurden über Kollegen von M. Meldedaten, Vorstrafen und Ermittlungsverfahren über Polizeirechner abgefragt.

Anzeige

Unternehmer zeigt sich uneinsichtig

Die verurteilten Taten fanden alle im Jahr 2016 statt. Richter Joachim Lotz warf dem Unternehmer vor: „Sie wollten einfach nicht verlieren.“ Doch anstatt ein Komplott aufzuklären, landete er auf der Anklagebank im Landgericht. Und mit dem Leugnen seiner Schuld zögerte er das Prozessende erheblich hinaus. Und so wurde es auch nichts mit der ursprünglichen geplanten Geldstrafe für Jörg-Michael G. „Wir haben kein von Reue getragenes Geständnis von Ihnen“, so der Richter.

Bei Thomas M. lag der Fall komplett anders. Er hatte bereits Ende 2016 ein Geständnis angeboten. Doch aus Gründen der Arbeitsüberlastung der Staatsanwaltschaft Hannover ruhte das Verfahren zwei Jahre lang. „Das haben wir im Urteil berücksichtigt“, so der Richter. Ebenso, dass dieser Angeklagte ein Geständnis „ohne Netz und doppelten Boden“ abgelegt hatte. Denn eine Verständigung war zuvor gescheitert.

Polizist war im Nebenberuf Detektiv

Der Polizist war beruflich früh gescheitert. Nach Disziplinarverfahren durfte er nur noch einen reinen Verwaltungsjob bei der Polizei erledigen. In seiner Nebentätigkeit als Detektiv und Betreiber eines Handels für Sicherheitstechnik ging er auf. Und für kleines Geld konnte er zwei Kollegen in Hannover und einen Beamten in Berlin dazu bringen, doch mal in den Polizeirechner zu schauen und sensible Daten preis zu geben. Die Verfahren gegen weitere Angeklagte wurden teilweise gegen Geldauflagen eingestellt.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Anders als in der Anklage ging das Gericht bei M. nicht von einer Bestechlichkeit aus. Denn er hätte die Kollegen auch ohne behördliches Amt bestechen können. In jedem Fall steht der Mann jetzt vor den Trümmern seines Lebens: Beamtenstatus verloren, Familie kaputt, gesundheitlich schwer angeschlagen. Und neben Gerichts- und Anwaltskosten muss er noch 17.000 Euro Honorar, dass G. ihm für seine „Dienste“ zahlte, erstatten.

Von Thomas Nagel