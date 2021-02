Hannover: Bewährung für große Doping-Dealer 

Hannover

Freiheit kann teuer sein. Rashida S. (36) kann ein Lied davon singen. Er hat sich seine Bewährungsstrafe wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz im wahrsten Sinne erkauft. Er wurde im Landgericht Hannover zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss er 60.000 Euro zahlen. Weitere 180.000 Euro aus seinen illegalen Geschäften zieht der Staat ein. Eigentlich blieben ihm dann noch 120.000 Euro. Aber: „Aus dieser Summe muss der Angeklagte seine Steuerschulden begleichen“, erklärt Gerichtssprecher Dominik Thalmann.

Zusammen mit Ronny-Nico G. (39) stand O. vor der Dritten Großen Strafkammer. In der Anklage hieß es: Als Inhaber einer Firma für Nahrungsergänzungsmittel und Betreiber von Internetseiten haben sie Dopingmittel und verschreibungspflichtige Arzneimittel vertrieben. Angeklagt waren 47 Fälle. Ronny-Nico G. wurde zu 15 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

Sehr milde Strafen für die Angeklagten

Bei einer Durchsuchung am 8. April 2018 fand die Polizei in den Geschäftsräumen der Angeklagten Dopingmittel (340.000 Kapseln und Tabletten, elf Kilo Pulver und ein Liter Flüssigkeit) und verschreibungspflichtige Arzneimittel (100 Kilo Pulver, 170.000 Kapseln und Tabletten). Eine sehr große Menge. Der Zoll hatte im Jahr 2017 gerade mal 750.000 Doping-Tabletten sicher gestellt – in einem Jahr bundesweit.

Und es ist weit mehr, als bei einem Fitnesstrainer in Hannover gefunden wurde. Der Trainer wurde im November 2020 vor dem Augsburger Landgericht zu fünf Jahren Haft verurteilt. Sein Komplize zu drei Jahren und neun Monaten.

Insofern ist das Urteil gegen Rashida O. und Ronny-Nico G. eine echte Schnäppchen-Strafe. Nur erklärbar, weil der Angeklagte finanziell so gerupft wurde.

Viele Mittel waren rezeptfrei erhältlich

Der Prozess hatte im Oktober begonnen. Rechtsanwalt Michael Nagel (Verteidiger von O.) hatte von Beginn an, ein Geständnis in den Raum gestellt. Allerdings gelang es ihm in zermürbenden Prozessrunden, viele Arzneien aus der Anklage heraus zu bugsieren. „Es mussten viele Taten eingestellt werden, weil die Arzneimittel rezeptfrei erhältlich waren“, erklärt der Gerichtssprecher. Am Ende stimmte dann auch der Staatsanwalt der Gleichung Freiheit gegen Geld zu.

Nach Auskunft von Kriminalisten ist der Handel mit Dopingmitteln mittlerweile lukrativer als der Drogenhandel. So heißt es in der „Wirtschaftswoche“ über den Vertrieb mit Anabolika und co.: „Die Gewinnspanne kann bis zum Hundertfachen des eingesetzten Geldes für Produktion und Schmuggel betragen.“

