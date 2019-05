HANNOVER

Der Reißverschluss des olivgrünen Anoraks ist bis obenhin zugezogen. Seinen Rucksack hält Moritz S. (22) vor seinen Oberkörper. Unbeteiligt richtet er seinen Blick nach vorne, an Jugendrichter Jens Buck vorbei. In der mehr als zweistündigen Verhandlung gibt der Angeklagte diese Sitzposition nicht auf.

Der junge Mann ist am Mittwoch wegen sexueller Belästigung in acht Fällen und wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu acht Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Er hatte von August 2018 bis Januar 2019 in Stadtbahnen seine Hand unter den Po von weiblichen Fahrgästen geschoben.

Ungewöhnliche Verteidigungsstrategie

So ungewöhnlich die Sitzhaltung des Angeklagten war, so ungewöhnlich war auch seine Verteidigungstaktik. Die ersten Fragen nach Name und Alter beantwortete Moritz S. mit einem Schweigen. „Warum sprechen Sie nicht mit mir?“, fragte der Richter. Die Antwort war Schweigen. Erst als Buck eine psychiatrische Untersuchung erwog, antwortete der Angeklagte; wenn auch sehr einsilbig.

Warum er die Frau belästigt habe, wollte der Richter wissen. „Weiß ich nicht mehr“, antwortete Moritz S. Also hörte sich der Richter die Frauen an. Da zwei Betroffene zur Tatzeit erst 14 beziehungsweise 15 Jahre alt waren, wurden die Angelegenheit vor dem Jugendgericht verhandelt.

Der Angeklagte machte einen sehr gehemmten Eindruck. So verhielt er sich auch bei den Taten. Die meisten Frauen sagten ihm sehr entschlossen, dass er seine Hände bei sich behalten solle. Sofort habe er die Belästigung unterlassen, sagte eine Zeugin.

Fünf Jahre darf S. nicht rückfällig werden

Moritz S. hat 2015 Abitur gemacht. Derzeit verdingt er sich in der Gastronomie für 600 Euro netto im Monat. Das Glück für die Opfer war, dass bei der Tat am 2. Januar 2019 ein Polizist das Treiben des Angeklagten beobachtete. Er schleppte den jungen Mann zur Personalienfeststellung auf die Wache. Dort griff der Angeklagte einen Polizisten an. Doch drei Wochen später fuhr er wieder seine Hand aus.

Richter Buck erlegte dem Angeklagten noch eine Geldstrafe von 600 Euro und drei Pflichtbesuche bei einem Psychotherapeuten auf. In den nächsten fünf Jahren darf S. nicht rückfällig werden, sonst muss er ins Gefängnis. Der Richter in der Urteilsbegründung: „Gerade im Öffentlichen Personennahverkehr muss sich jeder Mensch unbehelligt von Anderen bewegen können.“

Von Thomas Nagel