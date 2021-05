Hannover

Ein 24-Jähriger soll am Donnerstagmorgen im Stadtteil Mühlenberg sturzbetrunken mit einer Rohrzange auf einen geparkten Pkw eingeschlagen haben. Die Polizei traf den Verdächtigen noch mit dem mutmaßlichen Tatwerkzeug in der Hand an.

Eine Anwohnerin des Ossietzkyrings hatte gegen 8 Uhr die Polizei gerufen: Vor ihrem Haus stehe ein Mann und schlage mit einem Werkzeug auf einen geparkten Opel Astra ein. Wenige Minuten später waren die Beamten vor Ort und trafen noch auf den Verdächtigen mit einer handelsüblichen Rohrzange in der Hand.

Mit 2,3 Promille in die Ausnüchterungszelle

Sie nahmen den 24-Jährigen vorläufig fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab ein Wert von 2,3 Promille. Da sich der Mann auch weiterhin aufgebracht verhielt, kam er zur Ausnüchterung in eine Zelle.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei dem Opel wurde durch den Angriff der Lack zerkratzt und die Karosserie eingedellt. Das Polizeikommissariat Ricklingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen den 24-Jährigen.

Von Andreas Krasselt