Hannover: Betrunkener Zahnarzt baut Unfall mit vier Verletzten

Hannover

Braungebrannt sitzt der Zahnarzt (53) auf der Anklagebank im Amtsgerichtssaal 3014. Sein weißes Poloshirt umspannt seinen muskulösen Bizeps. Noch in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung spricht er beschwörend: „Ich bin nicht alkoholisiert Auto gefahren.“ Amtsrichter Lars Stanull verurteilte den Angeklagten trotzdem. „Ihre Nachtrunk-Geschichte ist ein Märchen“, meinte der Richter.

Am 7. Oktober 2020 war der Zahnarzt mit seinen beiden Kindern auf der A 7 unterwegs. Irgendwo zwischen Großburgwedel und Hannover fuhr er mit Tempo 80 bei wenig Verkehr mit seinem SUV auf einen Golf auf. Seine beiden Kinder verletzten sich. So wie auch das junge Pärchen im Golf.

Angeklagter hatte 1,26 Promille Alkohol im Blut

Drei Stunden nach dem Unfall hatte der Angeklagte noch 1,26 Promille Alkohol im Blut. Dafür wurde der Zahnarzt am Donnerstag wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung in vier Fällen zu 4000 Euro Geldstrafe (40 Tagessätze) verurteilt. Er muss für weitere sechs Monate auf seinen Führerschein verzichten; insgesamt also ein Jahr.

Ein Urteil, das vor allem in der Tagessatzhöhe von 100 Euro noch als milde bezeichnet werden darf. Doch dem Mediziner geht es nicht um das Geld. Es geht ihm um die Ehre. Zu Beginn des Prozesses beschreibt er, wie er unter dem Unfall gelitten habe. „Ich musste stationär aufgenommen werden“, sagt er. Er lebe in Scheidung, seit zehn Monaten durften seine Kinder nicht mehr bei ihm übernachten. Sofort nach dem Unfall habe seine Frau die Trennung von Tisch und Bett vollzogen.

Urteil wird wohl nicht rechtskräftig werden

Und deshalb erzählte der Angeklagte am Donnerstag im Amtsgericht eine Geschichte, die der Richter als „Märchen“ bezeichnete. Er sei am 7. Oktober von der Baustelle gekommen, das Haus seiner Mutter sei umgebaut worden. Für die Bauarbeiter hatte er eine Flasche Wodka gekauft. Allerdings vergessen, sie abzugeben. Nach dem Unfall sei er so geschockt gewesen, dass er sein Asthma-Spray nehmen musste. „Gegen den trockenen Mund habe ich irgendwas zum Trinken gegriffen“, sagte der Arzt. Eine 0,75 Liter Flasche Wodka war dann zu zwei Dritteln geleert. Dass er Alkohol getrunken habe, sei ihm erst viel später bewusst geworden.

Die medizinische Untersuchung vor der Blutentnahme ergab keinerlei Auffälligkeiten. Geh- und Drehtest: sicher. Balancetest: sicher. Sprache: einwandfrei. Und das mit 1,26 Promille. Der Unfall war drei Stunden vorher, der Blutalkoholwert war also zu diesem Zeitpunkt noch deutlich höher. Trinkt ein mittelgroßer Mann in zwei Stunden 1,5 Liter Bier, hat er etwa 0,6 Promille im Blut.

Richter Stanull meinte im Urteil: „Im nüchternen Zustand lässt sich der Unfall nicht erklären.“ Es deutet sich an, dass der Angeklagte in die Berufung gehen wird. Ist das ratsam? Bei Zweifeln an seiner Fahrtauglickeit kann das Gericht die Fahrerlaubnis noch länger als weitere sechs Monate einbehalten. Aber wie gesagt, dem Arzt geht es um seine Ehre.

Von Thomas Nagel