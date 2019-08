Hannover

Ein mutmaßlicher Verkehrsrowdy könnte Dutzende von Autofahrern in der Innenstadt von Hannover gefährdet haben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der 30-jährige Audifahrer bereits am Sonntag offenbar alkoholisiert unterwegs – nach Zeugenaussagen mit teils deutlich überhöhter Geschwindigkeit und als Geisterfahrer. Die Polizei bittet in dem Fall um Hinweise.

Chaosfahrt durch die City

Der Mann in seinem grauen Audi A 3 war einer Frau erstmals im Bereich der Herrenhäuser Straße aufgefallen. Seine Fahrt führte über die Nienburger Straße, Brühlstraße, die Straßen Leibnizufer und Friedrichswall bis zum Aegidientorplatz.

Nach Angaben der Polizei kam der Fahrer wohl auch mehrfach in den Gegenverkehr, sodass entgegenkommende Fahrzeug ausweichen mussten, um Zusammenstöße zu vermeiden. Zudem wechselte der 30-Jährige mehrfach von Schrittgeschwindigkeit bis hin zu überhöhter Geschwindigkeit.

Arzt entnimmt Blutprobe

Am Ende parkte er seinen Wagen am Aegidiendamm (Südstadt). Dort wurde er von der Polizei kontrolliert. Die Beamten stellten fest, dass er unter Alkoholeinwirkung stand. Ein Arzt entnahm dem 30-Jährigen eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, denen der Fahrer oder der Audi A3 aufgefallen ist. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Südstadt unter Telefon 05 11/109 32 17 entgegen.

Von bm