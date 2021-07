Hannover

Gefährlicher Leichtsinn: Auf der Flucht vor Kontrolleuren der Üstra flüchtete ein Schwarzfahrer am Montagabend in den U-Bahntunnel. Der 52-Jährige hatte 1,13 Promille.

Die Kontrolleure hatten ihn gegen 18 Uhr in einer Stadtbahn der Linie 1, die in Richtung Sarstedt unterwegs war, ohne Fahrschein erwischt. Zusammen mit ihnen musste der Schwarzfahrer daher an der Haltestelle Geibelstraße (Südstadt) aussteigen. Nachdem die Bahn weitergefahren war, ließ sich der Mann plötzlich rücklings ins Gleisbett fallen. Dabei verletzte er sich am Kopf.

Üstra muss Verkehr stoppen

Das schien ihn aber nicht sonderlich zu beeindrucken. Er rappelte sich auf und rannte über die Gleise mitten in den Tunnel Richtung Laatzen. Das Sicherheitspersonal alarmierte die Leitstelle, die den Tunnel sperrte, und rannte hinterher. Schließlich holten sie den 52-Jährigen ein und brachten ihn zurück zur Haltestelle.

Dort übergaben sie ihn der Polizei. Wegen seiner Kopfverletzung und des betrunkenen Zustands wurde er von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen Erschleichens von Leistungen und wegen gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr. Die Üstra hatte den Verkehr in dem Bereich für mehrere Minuten einstellen müssen. Dadurch kam es zu Verzögerungen.

