Hannover

Ein betrunkener Autofahrer hat am Freitagabend die Polizei beschäftigt. Zunächst verursachte der 38-Jährige einen Unfall mit seinem Renault Kangoo, flüchtete dann vom Unfallort und leistete später erheblichen Widerstand gegen die Beamten.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei Hannover wartete der 38-Jährige mit einem Beifahrer gegen 20.40 Uhr an einer Ampel an der Eichelkampstraße in Höhe der Karlsruher Straße. „Zeugen zufolge blinkte er zunächst rechts für die Fahrtrichtung Mittelfeld, setzte dann jedoch unvermittelt zurück und fuhr gegen einen hinter ihm stehenden Opel Corsa“, sagt Jessika Niemetz von der Polizei Hannover. Der 26-jährige Opel-Fahrer stieg aus und wollte die Schadensregulierung klären. Der Kangoo-Fahrer soll zwar die Autotür geöffnet haben, fuhr dann allerdings in Richtung Messe davon.

Polizei findet Dosen und Flaschen im Auto

Gegen 21.40 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung das gesuchte Auto in der Nähe der Expo-Plaza. „An der Lissabonner Allee rollte der Renault auf einer Kreuzung mehrmals vor und zurück und bog letztendlich in einem großen Bogen in den Boulevard de Montreal ab“, so Niemetz. Der Fahrer ließ das Auto anschließend auf einen Seitenstreifen ausrollen.

Am Steuer fanden die Beamten den Fahrer in einem äußerst desolaten Zustand vor. Der Mann war weder in der Lage sich auszuweisen, noch konnte er sprechen. Auch ein Atemalkoholtest vor Ort war nicht möglich. „Er stieg stark schwankend aus und weigerte sich, zum Streifenwagen mitzukommen“, so die Polizeisprecherin. Im Wagen sollen leere Flaschen und Dosen von alkoholhaltigen Getränken gelegen haben. Am Renault sicherte die Polizei die Unfallspuren. Gegen den Beifahrer wird nicht ermittelt. Er wird als Zeuge für die Alkoholfahrt geführt.

Fahrer verletzt sich an Zellentür

Die Einsatzkräfte wollten den 38-Jährigen anschließend zur Blutprobenentnahme zum Kommissariat in Döhren fahren. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und war aggressiv. „Nur mit einem hohen Personaleinsatz konnte die Polizei eine sichere Blutprobenentnahme durch einen Arzt gewährleisten“, sagt Niemetz. Vor Ort verletzte sich der stark alkoholisierte Mann aus Hannover leicht, als er gegen eine Zellentür stieß.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ ihn die Polizei. Gegen den Kangoo-Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkohol, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, Trunkenheitsfahrt sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Wie viel Alkohol der Mann tatsächlich im Blut hatte, dazu liegen noch keine Ergebnisse vor.

Von Manuel Behrens