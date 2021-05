Hannover: Betrunkener (48) löst Suche mit Hubschrauber und Booten aus

Hannover

In der Nacht zu Sonntag hat ein Mann (48) in Hannover für einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt. Es bestand der Verdacht, dass der 48-Jährige in den Mittellandkanal gefallen war. Bei der Suchaktion musste sogar der Kanal für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Schließlich kam die Entwarnung: Der Vermisste ist wieder aufgetaucht – zu Hause und betrunken.

Zeugen hatten gegen 23.40 Uhr am Sonnabend über den Notruf die Feuerwehr verständigt. Sie meldeten, dass ein Mann am Nordufer des Mittellandkanals im Stadtteil Groß-Buchholz plötzlich verschwunden war – und womöglich in den Mittellandkanal gefallen sei.

Suche mit Booten im Kanal

Die Polizei leitete eine umfangreiche Suche ein. Der Kanal wurde zwischen den Brücken Pasteurallee und Schierholzstraße entlang des Ufers von Beamten bestreift. Die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der DLRG suchten mit Booten auf dem Mittellandkanal.

Für die Dauer der Maßnahmen musste das Gewässer für den Schiffsverkehr gesperrt werden. Zudem war die Besatzung eines Polizeihubschraubers im Einsatz. Auch die angrenzenden Kleingartenkolonien wurden überprüft.

Vermisster taucht in Misburg auf

Nach knapp einer Stunde gab es Entwarnung: Der 48-Jährige tauchte unterdessen daheim in Misburg auf. Er war unverletzt – und stand erheblich unter Alkohol.

Von Britta Mahrholz