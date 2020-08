Hannover: Betrüger erstattet im Gericht Schülerin den Schaden

Hannover

Die Masche ist einfach, und Kai Otto (27, Name geändert) hat sie wohl mehr als fünf Mal durchgezogen. In Bäckereien, Tankstellen oder Verkaufsständen kaufte er eine Kleinigkeit. Zunächst wollte er einen 50-Euro-Schein wechseln lassen beim Bezahlen, beglich die Rechnung dann aber doch mit Kleingeld. Ein Komplize verwickelte die Verkäuferin in ein Gespräch. Am Ende verließ der Angeklagte mit dem großen Schein samt Wechselgeld auf 50 Euro das Geschäft.

Dafür wurde der Mann mit dem trainierten Oberkörper und einer modischen Boxer-Cut-Frisur am Montag zu einer Geldstrafe von 1600 Euro (80 Tagessätze) verurteilt. Da der Angeklagte mit einem Mietwagen bei seinen Beutezügen herum fuhr, liegt der Verdacht nahe, dass das krumme Ding sehr oft durchgezogen hat. Kai Otto äußerte sich nicht dazu.

Angeklagter hat sein Leben komplett verändert

Ungewöhnlich war aber sein Geständnis im Amtsgericht Hannover. „Das entspricht alles der Wahrheit“, sagte er zu den drei Anklagten aus den Jahren 2018 und 2019. In dieser Zeit gab es die Trennung von seiner Verlobten, er sei wohnungslos gewesen. „Da habe ich einen Kumpel, den ich aus dem Heim kannte, wieder getroffen.“ Der habe ihm gezeigt, wie man das Geld ergaunern kann. „Ich war in Geldnot“, erklärte der junge Mann die Taten.

Bis zu den Betrügereien war der Angeklagte nicht vorbestraft. Und glaubt man ihm, dann hat sich sein Leben komplett verändert. „Ich habe erkannt, dass ich einen falschen Weg eingeschlagen habe“, sagt er. Nun arbeite er selbstständig als Maler und sei verheiratet. Seine Frau habe bereits das zweite Kind von ihm.

Betrugsopfer erhält im Gericht Geld zurück

Das klingt alles schön. Aber den Namen seiner Komplizin wollte er nicht nennen. Er konnte sich gar nicht an sie erinnern. Bei den ersten beiden Taten in Coppenbrügge und Hannover am 10. März sowie am 21. März 2018 brauchte er keinen Namen nennen. Da war sein Bruder mit von der Partie, er wurde gerade aus der Haft entlassen.

Merkwürdig: Als selbstständiger Maler gab er einen Monatsverdienst von 500 bis 1000 Euro an. Seine Frau beziehe Hartz-IV. Doch zumindest ließ er seinen Worten eine Tat folgen. Er kündigte an, den Schaden wieder gut zu machen. Also schickte ihn die Richterin zum Geld abheben. Im Gericht gab der Angeklagte einer Schülerin (18) 50 Euro zurück. Im Juni 2019 hatte er die junge Frau am Emmichplatz ( Oststadt) betrogen. Sie verkaufte dort Erdbeeren und musste den Schaden aus eigener Tasche bezahlen.

Von Thomas Nagel