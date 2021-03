Hannover: Betriebsrat gewinnt gegen die Sparda-Bank

Hannover

Die Sparda-Bank ist daran gescheitert, einen Betriebsrat zu entlassen. Aus Ihrer Sicht ist der stellvertretende Gesamtsbetriebsratsvorsitzende, Detlev Hagenkord (61), jemand, der den Betriebsfrieden gestört hat. Laut der Gewerkschaft Verdi war es der Versuch, einen unbequemen Betriebsrat loszuwerden.

Das Landesarbeitsgericht in Hannover hat am Mittwoch zugunsten des langjährigen Mitarbeiters entschieden. Eine Rechtsbeschwerde vor dem Bundesarbeitsgericht hat die 13. Kammer nicht zugelassen. Dem Arbeitgeber bleibt nur noch die wenig erfolgsversprechende Möglichkeit einer Nichtzulassungsbeschwerde beim Bundesgericht.

Unangemeldet an einer Telefonkonferenz teilgenommen

Was war geschehen? Am 27. November 2019 hatte Hagenkord an einer Telefonkonferenz teilgenommen. Laut des Betriebsrates sollte er die Interessen einer Kollegin in Fragen einer Urlaubsvertretung wahrnehmen. Drei Kollegen aus Detmold (Nordrhein-Westfalen) wussten nichts von der unangemeldeten Teilnahme des Betriebsrats. Da er zu spät zu der Konferenz kam, stellte er sich auch nicht vor. Während der Konferenz schwieg Hagenkord.

Der Arbeitgeber sah darin den Versuch, eine unliebsame Vorgesetzte auszuspionieren. Und er habe seine Teilnahme erst auf Vorhalt eingeräumt. Im Übrigen sei auch unklar, ob er überhaupt ein Mandat als Betriebsrat hatte, an der Telefonkonferenz teilzunehmen.

Richter sieht pflichtwidriges Verhalten des Betriebsrats

Der Vorsitzende Richter befand, dass sich das Betriebsratsmitglied pflichtwidrig verhalten habe. Schließlich hätten die Kollegen das Recht am eigenen Wort. Aber: „Wir können kein verwerfliches Handeln erkennen.“ Für die außerordentliche Kündigung eines Betriebsrates sei der Vorfall „nicht gravierend genug“. Außerdem habe es zuvor keine einschlägige Abmahnung gegeben. Und es sei auch nicht auszuschließen, dass der 61-Jährige in seiner Funktion als Betriebsrat an der Konferenz teilgenommen habe. Die erste Instanz hatte der Kündigung ebenfalls widersprochen.

Aus Sicht des Gesamtbetriebsrates war die Kündigung eine Retourkutsche. Im Rahmen von Tarifverhandlungen habe Hagenkord zuvor Mitarbeiter für Arbeitsniederlegungen mobilisiert. Und der Gesamtbetriebsrat war sehr zufrieden mit dem erstrittenen Tarifvertrag.

Von Thomas Nagel