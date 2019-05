Langenhagen

Regionspräsident Hauke Jagau kniet sich ans Ufer des Silbersees in Langenhagen und hält vorsichtig ein paar Finger ins Wasser. Hier in direkter Ufernähe ist die Temperatur annehmbar. „Geht doch“, sagt Jagau. „Hätte ich nur eine Badehose mitnehmen sollen.“

Das hat aber auch noch Zeit, denn die Badesaison startet offiziell erst am Mittwoch. Doch schon im Vorfeld wurden in allen Badegewässern Niedersachsens Proben entnommen, um die Wasserqualität zu prüfen. Für die Seen in der Region Hannover hätte das Ergebnis nicht besser ausfallen können: An allen 25 Entnahmestellen ist die Qualität ausgezeichnet“, so Jagau am Montag bei der Bekanntgabe der Ergebnisse.

Sozialministerin Carola Reimann, für die der Auftakt zur Badesaison auch einer der schönsten Termine des Jahres ist, bestätigte die „beste Qualität“ unserer Badegewässer. Von den landesweit entnommenen 272 Proben seien 243 ausgezeichnet gewesen, 16 immerhin noch gut und nur acht ausreichend.

Täglich aktualisierte Informationen über die Wasserqualität bietet der Gewässeratlas im Internet unter www.badegewaesseratlas.niedersachsen.de.

Von Andreas Krasselt