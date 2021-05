Hannover

Anspruch und Wirklichkeit passen nicht immer zusammen – in solchen Fällen helfen oft Gespräche. Die fehlen den Sozialarbeitern des „Kompass“ zur Zeit, denn die Beratungsstelle für obdachlose Menschen, auch von der Stadt fälschlicherweise als „Trinkraum“ bezeichnet, wird in Frage gestellt.

Was ist bisher bekannt? Das Modellprojekt in Trägerschaft des Diakonischen Werkes, bisher mit 395.000 Euro jährlich finanziert, soll künftig noch 60.000 Euro erhalten und mit dem „Kontaktladen Mecki“ zusammengeführt werden. „Es finden derzeit Gespräche mit der Diakonie und der Region Hannover statt, mit dem Ziel, Angebote bedarfsgerechter zu gestalten bzw. zu erweitern“, erklärt auf NP-Anfrage dazu Stadt-Sprecherin Christina Merzbach. „Die Gespräche verlaufen sehr konstruktiv.“

Pilotprojekt ist umstritten

Nicht für alle. „Wir kommen uns blöd vor“, sagt Sozialarbeiterin Milena Kreutz. „Seitens der Stadt hat niemand mit uns gesprochen, keiner hat sich unsere Arbeit angeschaut.“ Dennoch heiße es, „wir hätten unsere ordnungspolitische Aufgaben nicht erfüllt, erreichten unsere Klientel nicht“. Das bestätigt die Stadt-Sprecherin: „Der „Kompass“ sei ein Pilotprojekt, angelegt auf drei Jahre. „Die Idee war, über diesen Trinkraum die Menschen ins Hilfesystem zu bekommen, mit ihnen die Ansprüche zu klären. Das ist nicht geglückt.“

Kompass Beratungsraum für Obdachlose am Bahnhof: Sozialarbeiterin Milena Kreutz (24). Quelle: Nancy Heusel

Kreutz und ihr Kollege Sven Gäthje haben dazu gegenteilige Statistiken. „Pro Monat haben wir ca 3000 Kontakte.“ Die Stadt würde gern sehen, „dass wir die Leute vom Weißekreuzplatz und langer Bank“, also dem Treffpunkt gegenüber des ZOB, „zum Saufen von der Straße holen. Das ist 1. nicht unsere Aufgabe, bei uns darf harter Alkohol auch nicht getrunken werden. 2. haben die Menschen einen freien Willen.“ Kreutz berichtet, dass „die meisten, die uns konsultieren, niedrigschwellig eine Fachberatung brauchen“. Beratung, Vernetzung und persönliche Hilfe bei Behördengängen, beim Beantragen staatlicher Leistungen, Beistand etwa beim Gang in Kliniken. Diese Arbeit verteilt sich auf 4,5 Stellen von sechs Mitarbeitern. „30 Überstunden pro Monat sind normal, manchmal sind es sogar 70“, weiß Gäthje zu berichten.

Kompass Beratungsraum für Obdachlose am Bahnhof: Sozialarbeiter Sven Gäthie (51). Quelle: Nancy Heusel

Weitergehen soll deren Arbeit durchaus, sagt Lutz Jung, Geschäftsführer des Trägers Diakonische Werke. „Die Mitarbeiter des Kompass machen tolle Arbeit. Und wir würden uns wünschen, dass deren Expertise auch an dem runden Tisch zur Obdachlosigkeit gehört wird und in die Entscheidungen einfließt.“ Dasimmerhin verspricht die Stadt. Man „war und ist in regelmäßigen vertrauensvollen Gesprächen mit der Diakonie, der die Sozialarbeiter*innen des Kompass angehören. Der fachliche Austausch und eine gemeinsame Weiterentwicklung stehen dabei im Fokus“, so Merzbach.

Alkohol- und Drogensüchtige „nicht zusammen parken“

Nun muss das Mecki-Kompass-Konstrukt irgendwo hin. „Derzeit laufen Verhandlungen zur Anmietung bahnhofsnaher Räumlichkeiten“, berichtet Merzbach. Eine Umsetzung sei für das dritte Quartal 2021 vorgesehen. Die Kompass-Mitarbeiter haben kein Problem mit einem Umzug, zumal es in ihren Räumlichkeiten keine Heizung gibt. Man müsse aber aufpassen, dass man nicht die unterschiedlichen Klientele rund um den Hauptbahnhof „zusammen parkt“, wie Gäthje sagt.

Etwa 25 Prozent der vom Kompass betreuten obdachlosen Menschen seien Osteuropäer, überwiegend aber deutsche Staatsbürger, von denen viele psychische und physische Probleme hätten. Gegenüber am Bahnhof Richtung Amtsgericht sei das Stellwerk für drogenabhängige Menschen mit Konsumraum beheimatet – in der Nähe in der Augustenstraße werden die von der Stadt anvisierten Räumlichkeiten für alle vermutet. „Unser Fokus liegt auf dem Alkoholkonsum, es ist schwierig, unser Klientel miteinander zu mischen. Die haben ganz andere Verhaltensweisen, das würde sicher noch mehr eskalieren“, ist sich Kreutz sicher.

Von Petra Rückerl