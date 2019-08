Hannover

Rund 4500 Wohnungslose gibt es in Hannover, einige Hundert von ihnen müssen „Platte machen“, also draußen leben. Viele sind durch eine Lebenskrise in die Obdachlosigkeit gerutscht. Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Überschuldung. Das Leben ohne Obdach im Schatten einer Konsumgesellschaft verändere ein...