Hannover: Belästigung am FKK-Teich – mutmaßlicher Exhibitionist stellt sich der Polizei

Der mutmaßliche Exhibitionist, der vor knapp zwei Wochen zwei Frauen (25, 26) am Sieben-Meter-Teich in der Döhrener Masch belästigt haben soll, hat sich der Polizei gestellt. Das teilten die Ermittler am Freitag mit.

Laut Polizei war der Mann (54) bereits am vergangenen Sonnabend im Polizeikommissariat Ricklingen erschienen. Er stellte den Vorfall an dem FKK-Teich allerdings anderes dar, als er von den beiden Frauen geschildert worden war.

Die 25- und 26-Jährigen hatten angegeben, am Tag des Vorfalls gegen 15 Uhr eine Person in den Büschen gesehen zu haben. Wenig später seien sie von einem Mann angequatscht worden, der ankündigte, vor ihren Augen sexuelle Handlungen an sich vornehmen zu wollen. Die Frauen verließen daraufhin die Wiese.

Nach Angaben der Polizei dauern die Ermittlungen in dem Fall an.

