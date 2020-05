Beim Ausflug ins Grüne droht die Zeckengefahr

Hannover

Das durch Himmelfahrt verlängerte Wochenende wird gerade in Zeiten der noch immer andauernden Corona-Isolation viele Menschen zum Ausflug ins Grüne verleiten. Doch Vorsicht: Auch in diesem Jahr droht verstärkte Zeckengefahr!

Die Zecken-Experten der Tierärztlichen Hochschule Hannover ( TiHo) sammeln regelmäßig Exemplare dieser Blutsauger und zählen sie. Seit mittlerweile zwei Jahren haben sich die Parasiten deutlich vermehrt. „Wir hatten gehofft, dass die Anzahl wegen der Trockenheit wieder zurückgehen würde“, so TiHo-Parasitologin Prof. Christina Strube. „Es gibt aber wiederum sehr viele, nicht signifikant weniger als im Vorjahr.“ Was vermutlich dem milden Winter geschuldet ist.

Mit der Zeckenplage gehen auch gesundheitliche Risiken einher: Die Tiere können Borreliose und die Frühsommer-Meningoenzephalitis ( FSME) übertragen. Bundesweit sind laut DRK die Risikogebiete größer geworden. Die Region Hannover gehört zwar nicht dazu, dennoch sind auch hier etwa im Deister vereinzelt Zecken gefunden worden, die FSME-Erreger in sich trugen.

Region empfiehlt FSME-Impfung

Offiziell bestätigt wird das zwar nicht. Dennoch empfiehlt das Gesundheitsamt der Region: „Eine FSME-Impfung kann auch hier sinnvoll sein – besonders für Personen, die sich beruflich oder in ihrer Freizeit häufig in der freien Natur aufhalten“, so Regionssprecherin Sonja Wendt. Erkrankungsfälle durch FSME in der Region seien jedoch nicht bekannt. Und selbst wenn es dazu kommen sollte, sei damit ja nicht gesagt, dass sich der Betroffene auch hier infiziert haben müsse, ergänzt Prof. Strube.

Bei der Borreliose sieht es schon etwas anders aus. „Das Risiko, sich mit Borreliose zu infizieren, ist überall ein Thema, auch im Stadtgebiet Hannover“, erklärt die Expertin. Jede dritte erwachsene und jede vierte jugendliche Zecke trage Borrelien in sich. „Wenn man von einer solchen Zecke gestochen wird, heißt das aber nicht automatisch, dass man infiziert ist“, beruhigt Strube.

Dennoch sollte jeder beim Ausflug in die Natur gewisse Sicherheitsregeln beherzigen.

Das Gesundheitsamt rät:

Vermeiden Sie den Aufenthalt im hohen Gras oder Unterholz.

Tragen Sie geschlossene Kleidung mit langen Ärmeln und lange Hosen.

Ziehen Sie die Socken über die Hosenbeine – denn Zecken sitzen hauptsächlich im Unterholz und an Gräsern.

sitzen hauptsächlich im Unterholz und an Gräsern. Tragen Sie helle Kleidung. Zecken lassen sich gut darauf erkennen und noch vor einem Stich entfernen.

lassen sich gut darauf erkennen und noch vor einem Stich entfernen. Verwenden Sie insektenabweisende Mittel. Diese helfen zumindest eine Weile, sind aber kein sicherer Schutz vor Zecken .

. Suchen Sie Ihren ganzen Körper nach Zecken ab, nachdem Sie sich in der Natur aufgehalten haben. Zecken sind winzig klein und krabbeln auf dem Körper und der Kleidung herum, um eine geeignete Einstichstelle für das Blutsaugen zu finden. Sie bevorzugen dünne und warme Hautstellen. Deshalb sollten Sie an den Armen, in den Kniekehlen, am Hals und Kopf sowie im Schritt gründlich nach Zecken suchen.

Hat sich dennoch eine Zecke festgesaugt, lässt sie sich einfach mit einer Pinzette oder einer Zeckenzange entfernen. Dabei muss die Zecke möglichst hautnah erfasst werden. Dann langsam gerade herausziehen. Wird das Tier gequetscht, können gefährliche Körperflüssigkeiten austreten. Öl und andere Hausmittel sind nicht geeignet.

Krankheitssymptome erst nach sieben Tagen

Eine leichte Rötung anschließend ist ganz normal. Sie sollte aber nach einigen Tagen verschwinden. Geschieht dies nicht, sollte man einen Arzt aufsuchen. Bildet sich ein roter Kreis um den Einstich, könnte dies auf eine Borreliose-Infektion hinweisen. Symptome einer Erkrankung treten indes frühestens nach sieben Tagen auf. Sie sind zunächst ähnlich wie bei einer Grippe – Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen – und sollten unbedingt ärztlich behandelt werden. Anders als für Borreliose gibt es für FSME keine sichere Therapie, aber eine Impfung.

„Vergessen sie aber nicht die Tiere“, betont Strube. „Auch Hunde und Katzen leiden unter Zeckenstichen.“ Anders als Menschen lassen sich Haustiere aber leichter etwa mit Ungezieferhalsbändern oder anderen Mitteln schützen.

