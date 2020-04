Hannover: Beifahrer (55) wird bei Autobahn-Unfall aus Transporter geschleudert

Hannover

Ein Mann (55) ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der Autobahn 2 bei Hannover aus einem Transporter geschleudert und schwer verletzt worden. Der 55-Jährige hatte als Beifahrer in dem Mercedes-Sprinter gesessen und war nicht angeschnallt.

Nach Angaben der Polizei war es am Donnerstag gegen 10.50 Uhr in Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord zu dem Unfall gekommen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Transporters war mit dem 55-Jährigen auf dem Beifahrersitz in Richtung Dortmund unterwegs. Die beiden befanden sich auf der mittleren Spur, als sie von einem 36-Jährigen am Steuer eines Porsche Cayman auf dem linken Fahrstreifen überholt wurden.

Porsche rammt Sprinter

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der Porsche dabei ins Schleudern. Der Sportwagen prallte seitlich gegen den Transporter.

Daraufhin rutschten beide Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke. Der 55-Jährige wurde aus dem Transporter auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Nicht angeschnallt

Sowohl der 55-Jährige als auch der Transporter-Fahrer waren nicht angeschnallt. Der 30-Jährige und der Mann im Porsche blieben unverletzt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf insgesamt rund 27.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und zur Fahrbahn-Reinigung musste die Autobahn zum Teil voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

Von Britta Mahrholz