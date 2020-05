Bei dreitägigen Tempokontrollen werden 550 Raser erwischt

Hannover

Bei dreitägigen Tempo-Kontrollen in der Region Hannover im Zeitraum von Freitag, 1. Mai, bis Sonntag, 3. Mai, hat die Polizei insgesamt 550 Verstöße registriert. Die Beamten hatten an vier Standorten – am Bremer Damm, an der Vahrenwalder Straße, auf den Autobahnen 2 und 7 –die Geschwindigkeiten von Autofahrern gemessen.

Ergebnis: 257 von 550 Verkehrsteilnehmern waren mit mehr als 25 Kilometer pro Stunde (km/h) über dem jeweils erlaubten Limit außerorts unterwegs, so die Polizei. Auf sie kommt nach dem neuen, gültigen Bußgeldkatalog mindestens ein Monat Fahrverbot zu. Spitzenreiter: Ein Autofahrer war auf der A7 bei Burgwedel mit 217 km/h unterwegs – erlaubt ist auf diesem Streckenabschnitt nur Tempo 100. Und auf dem Bremer Damm in Hannover wurde ein Autofahrer mit Tempo 138 gemessen, erlaubt sind dort nur 60 km/h. Beide Fahrer verlieren voraussichtlich drei Monate ihre Fahrerlaubnis, teilte die Polizei weiter mit. Die übrigen Fahrer müssen mit Bußgeldern rechnen.

Ricklingen: Spitzenreiter hatte innerorts Tempo 104 drauf

Das Polizeikommissariat Ricklingen hat in der Nacht von Freitag auf Sonnabend Tempokontrollen an der Bornumer Straße und der Friedrich-Ebert-Straße durchgeführt, aber nur vier Verstöße festgestellt. In zwei Fällen kommen Fahrverbote auf die Fahrer zu. Etwa auf einen Fahrzeugführer, der mit Tempo 104 innerorts geblitzt wurde, obwohl dort nur 50 km/h erlaubt sind.

