Hannover: Bei Rasern verdoppelt sich die Geldbuße

Hannover

Raser sind eine Gefahr für sich und andere. So wie zum Beispiel der 58-jährige Nissan-Fahrer, der am 18. Dezember auf dem Bremer Damm geblitzt wurde. Anstatt der zulässigen 60 Stundenkilometer fuhr er das doppelte Tempo. „Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 240 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister“, teilte ein Polizeisprecher mit. So steht es im Bußgeldkatalog.

Die Höhe der Geldbuße könnte durchaus höher ausfallen. Denn beim Überschreiten der Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 Prozent wird in der Regel aus der fahrlässigen Geschwindigkeitsüberschreitung eine vorsätzliche. So lautet die Rechtssprechung des Oberlandesgerichts (OLG) in Celle. Wer also in geschlossenen Ortschaften mit Tempo 70 unterwegs ist, handelt bereits vorsätzlich.

Anzeige

OLG: Geldbuße verdoppelt sich bei Vorsatz

Ein anderes Beispiel: Dietmar Meyer (57, Name geändert) wurde vor einiger Zeit auf der B 3 auf der Höhe des Weidetorkreisels geblitzt. Er hatte 52 Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho (132 statt 80 Stundenkilometer). Amtsrichter Koray Freudenberg verdoppelte die Geldbuße von 240 auf 480 Euro. „Aufgrund der vorsätzlichen Begehungsweise hat das Gericht auf die doppelte Regelbuße erkannt“, heißt es im Urteil. Dietmar Meyer musste für einen Monat den Führerschein abgeben.

Wie begründet das OLG nun den Vorsatz bei den Temposündern? Zum Einen sei davon auszugehen, dass die bestehenden Geschwindigkeitsbegrenzungen bekannt seien. Zum Anderen leiten die OLG-Richter den Vorsatz aus den erhöhten Motorgeräuschen, der Fahrzeugvibration ab und der sich schnell ändernden Umgebung ab.

Zu hohes Tempo Todesursache Nummer eins im Straßenverkehr

Im Übrigen müssen die Verkehrssünder nicht geblitzt werden. Auch die Methode des Hinterfahrens ist mittlerweile gerichtsfest. Wenn folgende Bedingungen erfüllt sind: gute Sichtverhältnisse, geringer Abstand (halber bis ganzer angezeigter Tachostand), in etwa gleicher Abstand und eine ausreichend lange Nachfahrstrecke. Die Gerichte definieren die Streckenlänge als „mindestens fünffachen Abstand“. Der Sicherheitsabschlag bei dieser ungenauen Tempomessung beträgt 20 Prozent.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zu hohes Tempo ist nach wie vor die häufigste Ursache für tödliche Unfälle im Straßenverkehr. In 2019 verloren 963 Menschen in Deutschland wegen zu hoher Geschwindigkeit ihr Leben; laut des Statistisches Bundesamtes wurden bei diesen Unfällen 13.769 Menschen schwer verletzt.

Von Thomas Nagel