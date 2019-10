„Béi Chéz Heinz“: Rettung durch Neubau?

Hannover

Langsam aber sicher läuft dem Chéz Heinz im Keller des Fössebads die Zeit davon. Spätestens mit dem für Ende 2022 geplanten Abriss des Badsgehen in dem Musikclub die Lichter aus. Wenn es nach den Machern der Stätte in Limmer geht, könnten sie jedoch nur wenige hundert Meter entfernt wieder angehen. Am Dienstag stellte der Club seine Pläne für einen Neubau auf der Fläche des ehemaligen Wasserspielplatzes vor.

Hat das Chéz Heinz noch eine Zukunft? Aus Sicht von Geschäftsführer Jürgen Grambeck wird die Diskussion um das drohende Aus seit Jahren sehr einseitig geführt. „Alle Vorschläge, die wir den politisch Handelnden gemacht haben, wurden ohne konstruktiven Gegenvorschlag abgelehnt“, sagt er. Mittlerweile zweifele man ernsthaft daran, dass die Stadt an einer Rettung überhaupt noch interessiert ist. Trotzdem kommt nun der nächste Anlauf – ein Neubauplan auf dem östlichen Zipfel des Badgeländes nahe des Fössewegs und des Messeschnellwegs soll Politik und Verwaltung endlich überzeugen. Auf der Fläche des alten Wasserspielplatzes wäre der Club weiter denn je entfernt von der nächsten Wohnbebauung. „In Sachen Lärmemission dürfte es also keine Probleme geben“, ist Grambeck überzeugt.

575 Quadratmeter Fläche für den neuen Club?

Im Flächennutzungsplan ist die 1300 Quadratmeter große Fläche für den Gemeinbedarf/Schwimmbad ausgewiesen. Da der Club eine Kultureinrichtung ist, wäre eine Nutzung damit in Einklang zu bringen. „So war es ja bisher auch“, sagt der Geschäftsführer. Die Pläne sehen einen barrierefreien, eineinhalbgeschossigen Neubau mit rund 575 Quadratmetern Fläche vor. Pkw und Fahrradabstellplätze könnten – wie bislang auch – gemeinsam mit dem Bad genutzt werden. Das habe angesichts unterschiedlicher Besuchszeiten von Bade- und Partygästen in den vergangenen 20 Jahren „hervorragend funktioniert“.

Das Chéz Heinz. Quelle: NANCY HEUSEL

Die Initiatoren hoffen auf eine schnelle Prüfung. Denn Zeit ist auch in diesem Fall Geld. Je schneller positive Signale kommen, desto mehr Zeit bleibt den Initiatoren, Gelder für den geschätzt 1,5 Millionen Euro teuren Bau zu generieren. Denkbar sind unter anderem Benefizkonzerte. „Einige Bands haben sich schon dazu bereit erklärt“, so Grambeck, der einräumt, dass der Großteil aber über Kredite finanziert werden müsste. Diese wolle man unter anderem mit dem Betrag abstottern, der bislang in die Pacht der alten Räume im Fössebad fließt. „Am Geld wird es nicht scheitern“, ist der Geschäftsführer überzeugt.

Der Club selbst lässt jedenfalls nichts unversucht, das Chéz Heinz zu retten. So fordert man die Verwaltung zusätzlich auf, einen Neubau an den Hannover Docks am Lindener Hafen oder eine Unterbringung im Freizeitheim Linden zu prüfen. „Oberste Priorität“, stellt Grambeck klar, „hat aber ein Neubau auf dem Gelände des Fössebads.“

Von André Pichiri