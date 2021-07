Hannover

Autofahrer müssen sich im Bereich Freundallee / Hans-Böckler-Allee in der kommenden Woche mit Behinderungen gerade im Berufsverkehr einstellen. Ab Montag, 12. Juli, bessert die Infra Strukturgesellschaft die Stadtbahngleise im Bereich der Überfahrt aus, da sie abgenutzt sind. Der Austausch dauert bis Mitte August. Auch im Stadtbahnverkehr kommt es dann zu Einschränkungen.

Während der gesamten Bauzeit steht für den Fahrzeugverkehr in Richtung Pferdeturm auf der Hans-Böckler-Allee nur eine Fahrspur zur Verfügung, so die Infra. Außerdem sind die Links- und Rechtsabbiegespuren von der Hans-Böckler-Allee in die Freundallee gesperrt. Am Freitag, 16. Juli, wird die Hans-Böckler-Allee Richtung Kirchrode von 18 Uhr an bis zum Montagmorgen, 19. Juli, komplett gesperrt.

Keine Stadtbahnen zwischen dem 16. und 19. Juli

In der Freundallee ist dann auch ab Willestraße die Rechtsabbiegespur in die Hans-Böckler-Allee nicht nutzbar. Die Zufahrt für Anlieger und Rettungsfahrzeuge bleibt aber möglich. Vom 16. bis 19. Juli ist außerdem eine Unterbrechung des Stadtbahnverkehrs notwendig, über die Details der Sperrpause informiert die Üstra, so die Infrastrukturgesellschaft weiter.

Von Andreas Voigt