Hannover

Das katholische Vinzenzkrankenhaus in Kirchrode wird zur Großbaustelle. Am Montag haben auf dem Gelände an der Lange-Feld-Straße die Klinikleitung und Sozialministerin Daniela Behrens (SPD) den ersten Spatenstich für Erweiterung und Sanierung der Klinik gesetzt. 55 Millionen Euro wird das Projekt kosten, sechs Jahre Baustelle ist jetzt angesagt. Am Ende sollen sich Geld und Mühen allerdings lohnen.

Das Bettenhaus bekommt einen Anbau, in dem unter anderem die Intensivstation neu eingerichtet wird. Geplant sind dort auch ein modernes Labor und die Physiotherapie. Darüber hinaus sollen auch Stationen und der Funktionstrakt einer Sanierung unterzogen werden.

„Der Neubau wird die Versorgung der Patienten und das Arbeitsumfeld für die Mitarbeitenden deutlich verbessern und so eine Medizin auf modernstem Standard ermöglichen“, verspricht der Ärztliche Direktor Jens Albrecht. Unter anderem sollen Zweibett-Zimmer für Patienten üblich werden.

Klinik schon 50 Jahre in Kirchrode

Sozialministerin Behrens sieht in dem ersten Spatenstich „einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu zukunftsorientierten und leistungsfähigen Rahmenbedingungen für die Patientinnen und Patienten sowie die Beschäftigten des Vinzenzkrankenhauses“. Und das pünktlich zum Jubiläum. Denn die Klinik ist jetzt 50 Jahre am Standort in Kirchrode. Zuvor waren schon bis 2020 für 22 Millionen Euro die Bereiche Radiologie, Proktologie und Gastroenterologie auf den neuesten Stand der Technik gebracht worden.

1971 war diese von der Scharnhorstraße im Zooviertel an die Lange-Feld-Straße verlegt worden. Im ursprünglichen Haus befindet sich heute das Landesamt für Denkmalpflege. 1883 hatten dort die Vinzentinerinnen die Pflege von Kranken aufgenommen.

Von Christian Bohnenkamp