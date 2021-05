Hannover: Baustart für neue Leitstelle der Polizei

Hannover

Der Neubau der Leitstelle der Polizei in Hannover geht jetzt richtig los – davon soll das am Montag aufgestellte Bauschild künden. Auf dem Gelände der Polizeidirektion an der Waterloostraße sollen für nun geplant etwas mehr als 46 Millionen Euro eine neue Lage- und Führungszentrale sowie ein Kfz-Servicegebäude entstehen.

„Unser Ziel ist es, die beiden Gebäude bis Ende 2024 fertigzustellen. Bei der Umsetzung der Arbeiten werden auch regionale Planer und. Firmen zum Zuge kommen“, erklärt Marcus Rogge, Leiter des Staatlichen Baumanagements Südniedersachsen, das bei dem Projekt federführend ist.

Die Neubau-Begründung

Die neue Lage- und Führungszentrale ist aus Polizeisicht erforderlich, weil die bisherige, aus den 90er-Jahren stammende Leitstelle dem erhöhten Einsatzaufkommen nicht mehr gerecht werde und eine Erweiterung des Gebäudes nicht möglich sei. Die neue Leitstelle soll 20 statt der bisherigen zwölf Arbeitsplätze bieten. Das neue Kfz-Service- und Logistikgebäude soll unter anderem eine Kfz-Werkstatt, diverse Lagerräume, Hallen für Großfahrzeuge und Büroräume bieten.

Erhöhte Baukosten

Die Baukosten waren ursprünglich mal 35,7 Millionen Euro abgeschätzt worden - das war im Jahr 2015. Ursprünglich wollte die Polizeidirektion ihre neue Leitstelle gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr errichten – eine entsprechende Absichtserklärung kassierte das Innenministerium aber wieder.

Dass nun gut zehn Millionen Euro mehr kalkuliert sind, ist laut dem Niedersächsischen Landesamtes für Bau und Liegenschaften (NLBL) durch später offenbar gewordene „schwierige Bodenverhältnisse“ und gestiegene Baukosten begründet. Um die Gebäude errichten zu können, muss der Untergrund mit Betonpfählen standsicher gemacht werden.

Mehr Bürgerorientiertheit?

Für Volker Kluwe, Präsident der Polizeidirektion Hannover, bedeutet der Baustart „einen weiteren Schritt in Richtung einer bürgerorientierten Polizei“. Denn mit einer dann neuen und modern eingerichteten Leitstelle könne die Polizei auf Anrufe Hilfesuchender schneller reagieren und ihre „Interventionsfähigkeit zusätzlich steigern“.

Als Bauvorbereitung sind die alten Werkstattgebäude abgerissen worden und der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat dafür gesorgt, dass der Boden keine verborgenen Gefahren birgt. Das Gelände ist neu umzäunt worden.

Ingenieurbau zum Auftakt

In den kommenden Monaten sollen Ingenieurbaumaßnahmen Sanierung und Neustrukturierung des Ver- und Entsorgungsnetzes der Liegenschaft folgen. Die neue Polizei-Leitstelle entsteht an der Ostseite des Gelände nahe des Hannah-Arendt-Weges, soll Ende 2024 fertig und im ersten Quartal 2025 betriebsbereit sein.

Von Ralph Hübner