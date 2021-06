Hannover

Stefan G. (Name geändert) und seine Familie haben sich ein stark sanierungsbedürftiges Haus in ländlicher Umgebung gekauft. Die notwendige Entkernung des Gebäudes nahm er in seiner Freizeit selbst in Angriff. Um Kosten zu sparen, hat die Familie den alten Dachstuhl selbst abgebaut. Eine Woche, nachdem das bewerkstelligt war, sollte vom beauftragten Handwerksbetrieb der neue Dachstuhl aufgebaut werden. Doch dann hieß es: Holz ist derzeit nicht lieferbar! Nun steht das Gebäude seit mehr als vier Wochen unbedacht, mehrfach musste nach Regen trockengepumpt werden, damit die Wände nicht Wasser ziehen. Wann der Aufbau nun tatsächlich stattfindet, ist unklar. Klarer ist: Die Arbeiten dürften teurer werden, da die Preise gestiegen sind.

Die Auslöser der Baustoffknappheit und extremen Preissteigerungen sind vielschichtig, erklärt Cornelia Höltkemeier, Geschäftsführerin der Landesvereinigung Bauwirtschaft Niedersachsen (LVB). Hauptsächlich sei die Situation „getrieben von den pandemiebedingt heruntergefahrenen Produktionskapazitäten in China, Europa und in den USA“, sagt sie.

Auslandsnachfrage extrem

Dazu komme eine „massive Nachfrage aus den USA und China“ nach Holz, Stahl oder Kunststoff. Das treibe die Preise in die Höhe und in Deutschland zu Engpässen.

Dazu kämen noch internationale Handelsstreitigkeiten und dass China verstärkt in den asiatisch-pazifischen Raum und weniger nach Europa liefere. Es gebe auch Hinweise, dass Spediteure ihre Frachtpreise wegen längeren Wartezeiten an den Grenzen durch Covid-Tests und Grenzüberwachung erhöht haben.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Probleme seit Jahresanfang

Erste Probleme haben sich laut Höltkemeier zu Jahresanfang gezeigt, etwa bei Dachdeckern und Zimmerern bei der Beschaffung von Dachlatten, Konstruktionsvollholz, Bauschnittholz, Profilholz bis hin zu Spanplatten: Erst seien die Preise in die Höhe geschossen, mittlerweile belieferten viele Lieferanten nur noch ihre Stammkundschaft – „und andere gehen leer aus“.

Auch im Baumarkt spürbar

Inzwischen sei die Krise im gesamten Ausbau angekommen: Kunststoffprodukte wie Dämmstoffe und Rohre seien aktuell „gar nicht mehr verfügbar oder exorbitant teuer geworden“. Lieferungen verzögerten sich, weil die Verpackungsfolien oder die Euro-Paletten zum Transport nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch Schrauben und ähnliche Hilfsprodukte würden knapp und teurer, das merke man „auch im Baumarkt in Hannover“.

Höltkemeier vermutet, dass viele in der Pandemie nicht ausgegebenes Geld, etwa für Urlaub, in Haus und Garten investieren: „Material für Carports, Gartenhäuschen, Zäune und mehr“ werde „auch von dieser Seite verstärkt nachgefragt – mit einer weiteren preistreibenden Wirkung.“

Preise kaum kalkulierbar

Die Preisentwicklung sei kaum kalkulierbar. Eine Dachlatte etwa koste statt 70 Cent nun 2,50 Euro – „wenn man denn überhaupt welche geliefert bekommt.“ Lieferanten würden oft nur noch nach Tagespreisen abrechnen – nicht mehr nur für Rohstoffe wie Holz, auch für Vorprodukte wie Stahlwellen, Stahlarmierungen, Spezialverstärkungseisen und Statikkonsolen. Die LVB-Geschäftsführerin: „Der Betrieb sieht den Preis oft erst in den Auftragsbestätigungen nach der Bestellung. Ein seriöses Kalkulieren für ein Angebot wird dadurch nahezu unmöglich – den Kunden können die Betriebe zur Zeit keine verlässliche Angebotshöhe und keine verbindliche Ausführungsfristen zusagen.“ So bleibe nur, Angebote unverbindlich, sprich freibleibend abzugeben. Was viele Kunden nicht verstünden.

Angebote? Sinnlos!

Laut einem Zimmerer aus Hannover sei „die Gesamtsituation absolut unbefriedigend“. Angebote abzugeben sei „nahezu sinnlos, weil man nicht innerhalb kürzester Zeit die Materialien bestellen und die Aufträge abarbeiten kann. Die Glaubwürdigkeit von uns Handwerkern leidet im Kundenkreis. Kaum ein Kunde kann nachvollziehen wenn der Handwerker ihm erklärt, dass etwa bei Dachlatten innerhalb von wenigen Monaten eine Preissteigerung von circa 400 Prozent zu verzeichnen ist.“

Fertigstellungstermine können nicht eingehalten werden – weil das Material für die eigene Leistung nicht oder nicht pünktlich geliefert wird oder der Ablauf auf den Baustellen sich verzögert, weil die Vorgewerke nicht rechtzeitig fertig werden. Bisher eingespielte Abläufe geraten außer Takt.

Die wichtigsten Nachrichten aus Hannover als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 15 Uhr ihren personalisierten Newsletter mit den Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Hannover. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kettenreaktion

In der Region etwa sollte die Sohle (Fundament) für einen Schulneubau gegossen werden – zuvor müssen jedoch etwa Kunststoffrohre zur Entwässerung gelegt werden. Werden die Rohre nicht geliefert, kann der Rohbau nicht beginnen, können alle Folgegewerke nicht weiterarbeiten. Das gesamte Projekt verzögert sich – alle Pläne der beteiligten Baufirmen sind hinfällig, eine Kettenreaktion.

Verständnis gefragt

Von daher sei es „kein böser Wille, wenn Angebote der Bau- und Ausbaubetriebe mittlerweile nur freibleibend / unverbindlich erfolgen – die kaum kalkulierbaren Preisentwicklungen zwingen die Betriebe dazu“, sagt Höltkemeier. Die Betriebe benötigten „das Verständnis ihrer Kunden, auch für die Notwendigkeit, in den Verträgen sogenannte Preisgleitklauseln zu vereinbaren. Nur auf diese Weise können derzeit Projekte erfolgreich realisiert werden.“

Kommunen sollen Vorbild sein

Bei kommunalen Aufträgen seien die Betriebe darauf angewiesen, nicht mit Vertragsstrafen überzogen zu werden – auch wenn diese etwa im vergangenen Jahr vertraglich für den Fall der Nichteinhaltung des Liefer- und Leistungstermins vereinbart worden seien. Preisgleitklauseln müssten daher bereits in den Ausschreibungsunterlagen berücksichtigt werden, fordert Höltkemeier: „Hier muss der öffentliche Auftraggeber als Vorbild vorangehen.“

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Baustopps und Kurzarbeit drohen

Die Betriebe im Bau- und Ausbau hätten in der Pandemie „weitergearbeitet, sichere Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt und wollten nun durchstarten, um die anstehenden Aufgaben zu übernehmen.“ Aufträge seien da, die Nachfrage nach wie vor groß, sagt die LVB-Geschäftsführerin. „Und nun werden sie ausgebremst – materialbedingte Baustopps drohen.“

Mehr noch: Von 150 im Mai vom Verband Niedersächsischer Zimmermeister befragten Zimmererbetrieben gingen 85 Prozent davon aus, dass sie spätestens in der zweiten Jahreshälfte zumindest Teile ihrer Belegschaft wegen der Materialkrise in Kurzarbeit schicken müssen.

Das Nachrichten-Briefing Die Themen des Tages und besondere Leseempfehlungen: Das Nachrichten-Briefing vom RedaktionsNetzwerk Deutschland. Jeden Morgen um 7 Uhr. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Ralph Hübner