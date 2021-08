Hannover

Am Wedekindplatz in der Oststadt ist am Donnerstagmorgen ein Baum umgestürzt und in einen fahrenden Kleintransporter gekracht. In dem Wagen saßen drei Dachdecker, die allesamt unverletzt geblieben sind. „Die drei sind schockiert, aber haben sich keine Verletzungen zugezogen“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Der Baum sei vor allem auf Aufbau und die Ladefläche des Wagens gestürzt. Dadurch sei die Fahrerkabine weitestgehend unbeschädigt und die Insassen demnach unverletzt geblieben.

Robinie kam samt Wurzeln aus dem Boden

Der Dachdeckerwagen hatte sich in Richtung Flüggestraße bewegt, als der Baum während der Fahrt auf das Auto kippte. Weshalb der Baum umstürzte ist bis dato unklar. „Die Einsatzstelle wird an das Grünflächenamt übergeben, die das prüfen“, so der Feuerwehrsprecher. Die rund 15 Meter große Robinie sei jedenfalls samt Wurzelteller aus dem Boden gekommen.

Mittlerweile laufen die Aufräumarbeiten der Feuerwehr. Quelle: Christian Elsner

Für die Räumungsarbeiten musste die Wedekindstraße gesperrt werden. Deshalb kommt es zu Verkehrseinschränkungen. Die Feuerwehr wurde um 8:41 Uhr alarmiert und ist seitdem mit zwei Fahrzeugen und sechs Einsatzkräften vor Ort, um die Straße zu räumen. Die Äste der Robinie werden aktuell mittels Motokettensäge abgetrennt und dann abgetragen.

Die Buslinie 134 ist von der Straßensperrung betroffen und kann die Haltestelle „Hannover Flüggestraße“ nicht anfahren.

Von Sophie Peschke