Die Baustelle über der Königstraße in Hannover – die Eisenbahnbrücke musste erneuert werden – hat bereits in den vergangenen Monaten immer mal wieder zu Zugausfällen und Einschränkungen für Pendler der Deutschen Bahn geführt. Nun werden wegen Bauarbeiten im Hauptbahnhof und in der Königstraße zwischen dem 14. Juli und 29. Juli Züge im Nahverkehr ausfallen oder auf einem anderen Weg fahren. Der Fernverkehr ist von den Einschränkungen nicht betroffen.

Der Hauptbahnhof Hannover wird nach und nach erneuert – in den Gleisen 1, 2 und 3 werden Hilfsbrücken eingebaut, damit das darunter liegende Gewölbe saniert werden kann. Im Anschluss daran wird der auf dem Thielenplatz errichtete, mehrgleisige südliche Überbau über der Königstraße eingeschoben.

Das sind die Einschränkungen im Nahverkehr

Am Sonntag, 14. Juli 2019

S3: Die Züge fallen zwischen Lehrte und Hannover Hbf aus. Auf dem Abschnitt Hildesheim Hbf – Lehrte verkehren die Züge in geänderten Fahrzeiten (ab Hildesheim Hbf 20 Minuten später, ab Lehrte 17 Minuten früher), um den Übergang in Lehrte auf die Linie S7 zu verkürzen.

Vom Montag, 15. Juli bis Montag 22. Juli 2019

RB38: Die erixx-Züge nach Walsrode können während der Bauarbeiten leider nicht in Langenhagen-Mitte halten. Die Einschränkung gilt durchgehend bis Montag, 29. Juli 2019, 5 Uhr.

Hbf und verkehren. Der Stundentakt Hbf – – Hbf – bleibt bestehen. S5: Teil-Ausfall der Hamelner Züge zwischen Hannover-Linden/ Fischerhof , Hannover Hbf und Hannover Flughafen. Die betroffenen Züge wenden in Hannover-Linden/ Fischerhof zurück nach Hameln . Die Reisenden nutzen ab / bis Hannover-Linden/ Fischerhof zum/vom Hauptbahnhof Hannover die Stadtbahnlinien 3 und 7 der Üstra. Der Stundentakt der S5 zwischen Paderborn Hbf, Hameln , Hannover Hbf und Hannover-Flughafen verkehrt planmäßig. Die Züge des Nachtsternverkehrs am 20. und 21. Juli 2019 verkehren ohne Einschränkungen .

Vom Dienstag, 23. Juli bis Montag, 29. Juli 2019, 4 Uhr

RE10: Die erixx-Züge von/nach Bad Harzburg halten zusätzlich in Barnten und Hannover-Bismarckstraße, um den Ausfall der S4 zwischen Hildesheim Hbf und Hannover Hbf teilweise zu kompensieren. Dadurch kommen die Züge 4 Minuten später in Hannover Hbf an. In der Gegenrichtung fahren die Züge in Hannover Hbf 3 Minuten früher ab. Zwischen Hildesheim Hbf und Bad Harzburg bleiben die Fahrzeiten unverändert.

