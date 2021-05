Hannover

Schon Ende 2018 hatte Hannovers Politik grünes Licht für den Bau des Radschnellwegs in Richtung Lehrte gegeben. Für 2019 war ursprünglich der Spatenstich geplant. Dann sollte es im Herbst 2020 so weit sein. Jetzt ist schon von Herbst 2021 die Rede. Das Prestigeprojekt, das den Radverkehr voran bringen soll, verzögert sich immer weiter. Eine Genehmigung der Fördermittel durch das Land Niedersachsen liegt immer noch nicht vor. Mittlerweile wird immer deutlicher: Es gibt ein grundsätzliches Problem.

Schon unzählige Male sind die Pläne zwischen der hannoverschen Bauverwaltung und der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr hin und her gegangen. Laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald gab es eine „Vielzahl von Nachforderungen“, die mittlerweile bedient worden seien. Man gehe davon aus, dass die Förderbescheide „im Sommer vorliegen“, so dass „der erste Spatenstich im Herbst erfolgen kann“.

Hohe Anforderungen an Radschnellwege oft kaum zu schaffen

Friedhelm Fischer, der Leiter der Behörde im Geschäftsbereich Hannover, räumt ein, dass es „wünschenswert wäre, dass manches schneller geht“. So lange die gesetzlichen Vorgaben so blieben, wie sie sind, „müssen wir uns jedoch daran halten“, sagt er.

Ein Problem seien die hohen Anforderungen, die mit Radschnellwegen verbunden sind. Sie sollen zum Beispiel vier Meter breit sein, durchgehend beleuchtet und Radfahrern an Kreuzungen Vorfahrt gewähren. Was auf dem Land oft schon schwierig umzusetzen ist, wird vor allem in Großstädten wie Hannover an vielen Stellen zur Unmöglichkeit. Häuser begrenzen links und rechts den Raum, Brücken sind zu schmal. Auch die beschlossene Variante für den Radschnellweg nach Lehrte weist auf den sieben Kilometern auf hannoverschem Gebiet eine ganze Reihe von Schwachpunkten auf.

Kein Geld für breitere Brücken am Radschnellweg

Auf rund 800 Metern des Radschnellweges werden sich Radfahrer die Fahrbahn mit Fußgängern teilen müssen, unter anderem südlich der Tennisplätze im Abschnitt zwischen Clausewitzstraße und der Brücke über den Messeschnellweg. Und für die Erweiterung von Brücken entlang der Route ist erst einmal kein Geld da.

Ganz schön eng: Zwischen Clausewitzstraße und Messeschnellwegbrücke sollen sich Radfahrer und Fußgänger den Weg teilen. Quelle: Frank Wilde

Unmöglich macht das die dringend benötigte Förderung des 3,8 Millionen Euro teuren Vorhabens zu mindestens 75 Prozent nicht. Denn das Land hat per Erlass geregelt, dass die hohen Standards nur auf 50 Prozent der Strecke eingehalten werden müssen, um die Mittel bekommen zu können. „Allerdings muss weiterhin jede einzelne Abweichung genau begründet werden“, erklärt Fischer von der Straßenbaubehörde des Landes. Die „sehr hohen Standards des Bundes“ seien in Ballungsräumen „nicht einzuhalten“. Fischer plädiert deshalb für eine pauschale Förderung, bei der sich die Kommunen auch an Vorgaben halten müssten, allerdings nicht die Förderfähigkeit jeder einzelnen Teilmaßnahme genau überprüft werden müsste.

Stadt Hannover für „mehr Flexibilität“ in der Planung

Auch die Stadt wünscht sich laut Sprecherin Steigerwald „eine größere Flexibilität in der Bewertung der Förderfähigkeit“. Zudem müssten die Gegebenheiten vor Ort stärker berücksichtigt werden, um die Bedingungen für den Radverkehr „auch bei nicht immer idealtypischen Voraussetzungen bestmöglich verbessern zu können“.

Bereits im November 2020 lagen beim Bund 75 Millionen Euro, die für Radschnellwege vorgesehen waren, ungenutzt herum. Bis Ende 2020 war diese Summe sogar auf 98 Millionen Euro angewachsen. Das liegt zum Teil auch daran, dass die Kommunen nicht so schnell planen können wie die Mittel des Bundes zur Verfügung gestellt werden. Allerdings lassen die Zahlen auch ahnen: Die Probleme, die Hannover hat, sind kein Einzelfall.

Hat die Stadt bei ihren Anträgen geschlampt?

Dass es dort nicht vorangeht mit dem Radschnellweg nach Lehrte, liegt aus Sicht des Landes allerdings auch an der Stadt Hannover selbst. Das Landesverkehrsministerium hatte den Planern im Bauamt schon im Oktober 2020 vorgeworfen, gleich drei mal fehlerhafte Anträge vorgelegt zu haben. Die Unterlagen seien „in vielen Teilen unvollständig oder nicht hinreichend nachvollziehbar“ gewesen, hieß es.

Laut Friedhelm Fischer von der Straßenbaubehörde des Landes tut sich die Stadt allerdings auch „etwas schwer“, entlang der Route des Radschnellwegs die vorgeschriebene Barrierefreiheit umzusetzen. Probleme gibt es allerdings auch in seinem Haus. Denn bisher war eine einzige Mitarbeiterin mit der Genehmigung der Anträge befasst, obwohl der Geschäftsbereich Hannover für rund 120 Kommunen zuständig ist. Seit Januar sei die Behörde jedoch „personell besser aufgestellt“. Die Arbeit könne auf „mehrere Schultern verteilt werden“, sagt Fischer.

Von Christian Bohnenkamp