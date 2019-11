Bartkauz-Weibchen bereichert Eulen-WG in der Yukon Bay

Hannover

Der komische Kauz heißt Hubert und teilt sich seit 2018 die Voliere in der Yukon Bay des hannoverschen Zoos mit den Schneeeulen Mona, Lisa und Harry. Einsam war er also nicht, eine Gefährtin der eigenen Art fehlte dennoch. Das soll nun anders werden: Mit Bartkauz-Weibchen Eule ist nun ein neues Gesicht in die Vogel-WG eingezogen.

Noch schauen die Altbewohner etwas skeptisch-neugierig auf den Neuzugang. Hubert habe allerdings schon bei Eules Ankunft recht interessiert zu ihr hinübergeblickt, so Zoosprecherin Yvonne Riedelt. Was Grund zu der Hoffnung gebe, aus den beiden könne ein Paar werden, das für Nachwuchs sorgen würde. „Sollten sie zueinanderfinden“, so Riedelt, „bleiben sie in der Regel ein Leben lang zusammen.“

Bartkäuze können 27 Jahre alt werden

Eule ist neun Jahre alt und kommt aus dem Zoo Antwerpen. Hubert ist erst zwei Jahre alt, also noch ein rechter Jungspund. In menschlicher Obhut können Bartkäuze bis zu 27 Jahre alt werden. Weibchen sind deutlich größer als die Männchen. Beide haben ein graues Gefieder und den kauztypischen großen, runden Kopf. Ihren Namen verdanken die Bartkäuze dem kleinen schwarzen Fleck unterhalb des Schnabels, der ein wenig an einen Bart erinnert.

Von Andreas Krasselt