Immobilienportale, die im Internet Anbieter und Suchende von Wohnraum zusammenbringen, gibt es mittlerweile viele. Ein Portal, in dem ausschließlich barrierefreier Wohnraum angeboten wird, existiert bundesweit hingegen erst seit Dienstag. Adira heißt das Projekt, das der Blinden- und Sehbehindertenbeirat (BVN) ins Leben gerufen hat. Geschäftsführer und Initiator Hans-Werner Lange drückte mit Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) in Hannover den Startknopf.

Lies, den der BVN als Beiratsmitglied des Projekts gewinnen konnte, fasste die häufig außer Acht gelassene Situation von Menschen mit Behinderungen auf Wohnungssuche zusammen: „Eigentlich ist es naheliegend, dass es ein solches Angebot gibt. Eigentliche müsste es das längst geben.“ Dass Adira jedoch bundesweit ein Novum ist, „sollte uns eine Mahnung sein, dass wir viel zu häufig übersehen, wo eigentlich noch Verbesserungsmöglichkeiten bestehen“. Die Gesellschaft sei aufgefordert, das Thema Barrierefreiheit ernst zu nehmen. Niedersachsen werde mit dem Portal deutlich machen, wie es geht und damit über die Landesgrenzen hinaus auf Interesse stoßen, ist Lies überzeugt.

Alle Angebote auf Barrierefreiheit geprüft

Die Idee zu Adira entstand 2019 in einer Arbeitsgruppe, die sich mit der neuen niedersächsischen Bauordnung (NBauO) beschäftigte. Diese fordert konkret den Bau von barrierefreiem Wohnraum: Bei einem Neubau mit mindestens vier Wohnungen müssen alle diese Wohnungen barrierefrei nach der sogenannten DIN 18040-2 sein, jede achte Wohnung sogar rollstuhlgerecht. Häufig wird über vermeintliche Gegensätze diskutiert. Ist Barrierefreiheit mit bezahlbares Wohnen vereinbar? „Von diesen Gegensätzen müssen wir wegkommen“, betonte der Minister. Die neue Plattform ist ein erster Schritt dahin. Sie ermöglicht es Menschen auf der Suche nach barrierefreiem Wohnraum, an die Informationen zu gelangen, die sie in anderen Portalen in der Regel nicht oder nur teilweise bekommen.

Seit Dienstag ist die Seite Adira.de unter dem Slogan „findet Wohnraum ohne Barrieren“ freigeschaltet. Alle angebotenen Wohnungen erfüllen die Anforderungen der DIN 18040-2. „Die Rollstuhlgerechtigkeit und Barrierefreiheit werden automatisch geprüft“, erläuterte BVN-Geschäftsführer Lange. Erste Angebote sind bereits einsehbar. In der Objektbeschreibung finden sich neben Angaben zur Ausstattung auch zentimetergenaue Maße der Bewegungsflächen, etwa der Platz vor der Küchenzeile oder neben dem WC, aber auch die Griffhöhe der Fenster.

Lesehilfe für sehbehinderte Menschen

Damit nicht nur die angebotenen Wohnungen, sondern auch die Bedienung barrierefrei ist, haben Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen die Plattform getestet. So unterstützt diese unter anderem sogenannte Screenreader, die geschriebenen Text für sehbehinderte Menschen in eine künstliche Sprachausgabe oder in eine tastbare Braille-Zeile umwandeln. Geplant ist außerdem die Einbindung der Online-Karte Wheelmap.org, die rollstuhlgerechte Orte auch im Umfeld der Wohnung markiert. Auch das Einstellen von Wohnraum wird weiter vereinfacht. „Wir werden in den kommenden Wochen und Monaten viel lernen. Das Portal wird sich stetig weiterentwickeln müssen“, so Lange.

Neben Minister Lies sind als Partner und Beiratsmitglieder des Projekts noch weitere Personen mit im Boot: Petra Wontorra, Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen, SoVD-Landesgeschäftsführer Dirk Swinke, Susanne Schmitt, Direktorin des Verbandes der Wohnungswirtschaft in Niedersachsen und Meravis-Chef Matthias Herter.

Adira leitet sich übrigens von „adiri posse“, lateinisch für „zugänglich sein“, ab. Darüber hinaus ist es ein weiblicher hebräischer Vorname, der „stark, edel, mächtig“ bedeutet – „das, was das Portal zukünftig als Wohnungsmarkt für Menschen mit Behinderungen werden soll“, so Lies.

