Hannover

Die Barber Angels sind wohl die einzige „Bruderschaft“, bei der es vermutlich mehr Frauen als Männer gibt. Doch mit Gendern habe man partout nichts am Hut, schimpft Carola Kherfani (40), Zenturio aus Hannover. Schließlich gebe es Wichtigeres zu tun. Gutes nämlich.

Die Barber Angels Brotherhood ist ein Verein von Frieseurinnen und Friseuren, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in ihrer Freizeit wohnungslosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare zu schneiden oder auch die Bärte zu stutzen. Nach mehr als einem Jahr coronabedingter Pause konnten die Barbiere ab dem 1. Juli wieder loslegen. Und an diesem Sonntag starteten sie auch in Hannover durch.

Im Garten des Caritasverbands am Leibnizufer sind 25 dieser Engel angetreten, 18 davon aus Hannover. „Das letzte Mal waren wir in Hannover im Dezember 2019 bei der Weihnachtsfeier für Obdachlose aktiv“, so Kherfani. „Die strengen Corona-Auflagen konnten wir auf der Straße nicht umsetzen. Aber wir haben schon mit den Hufen gescharrt, bis es endlich soweit war.“

Kostenlose FFP-2-Masken am Einlass

Hygieneauflagen gilt es immer noch zu berücksichtigen. Die Aktion läuft von 13 bis 17 Uhr. Nicht mehr als 20 Kunden pro Stunde werden bedient. Sie hatten sich vorher anmelden müssen, wobei das Verfahren einfach gehalten war. Die Caritas verteilte Gutscheine für bestimmte Zeitfenster und notierte gleich die Adressangaben, sodass eine zeitraubende Registrierung beim Einlass entfallen kann. Am Eingang werden kostenlos FFP-2-Masken verteilt, die Hände desinfiziert und die Körpertemperatur gemessen. Die Angels seien fast alle durchgeimpft, beteuert Kherfani.

Dann geht’s im Uhrzeigersinn einmal rund um den Garten. An der ersten Station wird frisiert, an der zweiten Station können sich die Klienten mit gespendeten Hygieneartikeln wie Zahnpasta oder Duschgel eindecken. Und abschließend gibt es einen Stand mit Bekleidung.

Künftig alle drei Monate

Die Kunden sind dankbar. „Ich fühl mich wirklich gut,“ sagt ein Mittsechziger nach erfolgtem Haarschnitt. „Ich krieg nur Grundsicherung, da sind 15 Euro für den Friseur eine Menge Geld.“ Künftig, so der Plan, wollen die Barber Angels alle drei Monate hier aufschlagen.

Carola Kherfani ist seit dem März 2018 dabei. Eine Bekannte habe sie auf den Verein aufmerksam gemacht. Dann habe sie Fotos einer Aktion auf Facebook gesehen. „Da hab ich gesagt, das muss ich auch machen.“ Der erste schneidende Einsatz war bei schneidender Kälte: „Bei minus 11 Grad auf dem Georgsplatz“, erinnert sie sich. Sie hatte einen Mann als Klienten, der anschließend zur Kontrolle der Frisur auf einer öffentlichen Toilette verschwand. „Er sagte, wenn es scheiße wäre, käme er wieder zurück.“ Und er kam zurück.

Doch statt schimpfend auf den Putz zu hauen, habe er sie in den Arm nehmen wollen. „Er sagte, er habe seit Jahren nicht mehr in den Spiegel schauen wollen. Dann fing er an zu weinen.“ Und Kherfani weinte gleich mit. Und damit war klar, dass sie bei den Barber Angels am Ball oder besser an der Schere bleiben würde. „Es gibt doch nichts Schöneres, als Menschen Freude ins Gesicht zu bringen“, sagt sie.

Rund 500 Mitglieder in vier Ländern

Gegründet wurden die Barber Angels am 27. November 2016 von Claus Niedermaier aus Biberach an der Riß (Baden-Württemberg). Mittlerweile hat der Klub laut Kherfani rund 500 Mitglieder nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, Holland und der Schweiz. Das einheitliche Outfit erinnert nicht von ungefähr an einen Motorradklub. Die Lederkluft helfe, Distanz abzubauen. „Sie ist cool und entspannt“, meint Kherfani.

Cool und entspannt sind auch die Klienten an diesem Sonntag, auch wenn die möglichen Termine nicht alle ausgebucht sind. Die Todesfälle in der Obdachlosenszene der vergangenen Woche haben ihre Spuren hinterlassen. „Die Menschen sind in Trauer und daher etwas zurückhaltend“, sagt die Zenturio.

Von Andreas Krasselt