Normalerweise stehen sie hinter der Bar, bewirten mit ihrer Firma Gäste auf Events und Veranstaltungen. Gestern kochten sie ehrenamtlich für Obdachlose und Bedürftige in der Selbsthilfe für Wohnungslose (Sewo), einem Tagesaufenthalt am Nordbahnhof. Von elf bis 14 Uhr am Valentinstag konnten sich Obdachlose das Essen am Tagesaufenthalt am Nordbahnhof abholen.

Das Team kocht zum zweiten Mal für Bedürftige

„Kartoffelbrei, Rotkohl und ein Schweinegulasch“, so Katharina Kalinski. „Viel haben wir selbst organisiert, haben alles selbst gekauft.“ Es ist das zweite Mal, dass die sechs Freunde hier ein Essen spendieren. Weihnachten hatten sie das erste Mal für die Bedürftigen gekocht. Damals waren es 135 Essen.

Das „Bar Profi“-Team teilte sich organisatorisch auf: kochen, servieren. Ela Urbanczyk brachte einen großen Vorteil mit ein. Denn sie spricht polnisch, konnte sich so mit einigen Obdachlosen in deren Muttersprache verständigen.

Sozialpädagogin Christiane Muir­head arbeitet seit 20 Jahren für die Einrichtung, war froh über die Aktion: „Für die Leute ist es im Moment besonders toll, wenn sie warmes Essen bekommen, weil es eben so furchtbar kalt ist draußen. Da geht es wirklich ums Überleben.“

Die Dankbarkeit bekamen Nils van der Fecht und sein Team zu spüren. „Viele kommen zurück, sagen wie lecker es schmeckt, bitten um Nachschlag. Es ist toll zu sehen, wie die Hilfe hier direkt ankommt“, so van der Fecht.

Zum Abschluss gibt es eine süße Wertschätzung

Mandy Krenz ist Bereichsleiterin von Aperol und Campari, unterstützte die Aktion mit 50 Tüten selbst gebackenen Schoko Crossies auf denen handschriftlich „Schön, dass es Dich gibt“ steht. „Uns ist es wichtig, dass sich die Leute wertgeschätzt fühlen“, so Katharina Kalinski. Das dürfte gelungen sein.

