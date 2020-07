Hannover

Seinen Kunden hätte der Bankangestellte (58) von diesem Geschäft dringend abgeraten. Doch er lieh dem windigen Andreas P. (54) 20.000 Euro – ohne Vertrag, ohne Quittung. Der Angeklagte versprach, das Geld in Malaga ( Spanien) in D-Mark umzutauschen. Die alte Währung könne er dann in Hannover mit einer Rendite von 20 Prozent zurücktauschen.

Dafür wurde Andreas P. am Dienstag zu einer Gefängnisstrafe von 15 Monaten verurteilt. Richter Ulrich Kleinert meinte über den Verurteilten: „Sie zeigen das Vollbild einer Betrüger-Persönlichkeit.“

Angeklagter beschuldigt verstorbenen Vater

Der graumelierte, untersetzte Mann beteuerte bis zum Beschluss mit leidender Stimme seine Unschuld. In vielen Wendungen erzählte er seine Sicht der Dinge. Sein Vater habe das Geld entgegen genommen. Doch der Vater ist seit 2019 verstorben. Bei dem entscheidenden Gespräch habe er so viele „Cappuccino getrunken“, dass er „häufig auf Toilette gehen musste“. „Ich habe nicht viel mitbekommen.“ Wie gesagt, sein Vater wollte das Geschäft abwickeln.

Ende Juni 2019 ging vom Handy des Angeklagten eine Nachricht ab. Das Geld sei in Spanien aus dem Auto gestohlen worden. „Diese Nachricht hat mein Vater abgeschickt“, so Andreas P. Doch kein Flamenco in Malaga, dafür Regenrinne in Rinteln: Erst auf Nachfrage erfuhr Richter Kleinert, dass Vater und Sohn nicht in Spanien waren. Sie waren in einen Baumarkt in Rinteln. „Sie erzählen hier Märchen aus Tausend und einer Nacht“, sagte der Richter im Urteil.

P. mit dergleichen Masche bereits aufgeflogen

Und ein Hauch von Weltgeschichte wehte auch noch durch den Saal 2241. Denn Andreas P. war laut der Zeugen mit einer Frau aus dem Familienclan des syrischen Diktators Baschar al-Assad liiert. Die Frau hatte in Deutschland Asyl beantragt. Das Opfer und seine Frau wollten angeblich den Angeklagten mit der Assad-Verwandten zu einer Scheinhochzeit bewegen. Warum er das erzählt? Vielleicht hat P. einfach nur Spaß am Lügen, außerdem sind in seinen Geschichten immer nur die Anderen schuld. Er hat die „Scheinhochzeit“ selbstverständlich rundweg abgelehnt.

Kürzlich wurde der Betrüger wegen eines ähnlichen Delikts in Hameln zu zwei Jahren und einem Monat Haft verurteilt. Während der Taten in Hannover stand er unter Bewährung wegen eines anderen Delikts.

Am 28. Juni 2019 machte der Bankkaufmann dann doch noch einen Vertrag mit Andreas P. Das Schriftstück gleicht eher einem schlampig aufgeschriebenen Einkaufszettel. Auch das ist eher verwunderlich für einen Finanzberater. Der Banker: „Ich war naiv. Ich habe Andreas einfach vertraut.“

