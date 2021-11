Hannover: Balkonbrand zerstört Wohnung in Vahrenheide

Hannover

Ein Balkonbrand hat in der Straße Sahlkamp (Vahrenheide) einen Schaden von etwas 100.000 Euro verursacht. Am Donnerstagabend um 22.25 Uhr riefen Nachbarn Polizei und Feuerwehr. In der Wohnung und auf dem Balkon einer 52-jährigen Frau brannte es. Die Bewohnerin war laut eines Polizeisprechers nicht zuhause.

Die Feuerwehr evakuierte die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrparteienhauses. Es wurde niemand verletzt. Nach den Löscharbeiten konnten alle Personen wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Wohnung der 52-Jährigen ist allerdings total zerstört.

Der Ausbruch des Feuers konnte durch die Brandermittler auf dem Balkon lokalisiert werden. Die Ursache konnte allerdings aufgrund des hohen Zerstörungsgrades nicht mehr eindeutig festgestellt werden. Derzeit liegen keine Hinweise auf Brandstiftung vor.

Von Thomas Nagel