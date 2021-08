Hannover

Eskalation zur Ferienzeit: Bahnkunden müssen sich von Donnerstag an auf den bislang längsten Streik dieser Tarifrunde einstellen. Für fünf Tage will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) den Bahnverkehr lahmlegen, wie ihr Vorsitzender, Claus Weselsky, am Montag in Frankfurt am Main sagte. Erst am Dienstag, 7. September, um 2 Uhr soll demnach Schluss sein. Ein Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was fordert die GDL?

Die GDL kämpft unter anderem für eine bessere Bezahlung und fordert Lohnerhöhungen wie im öffentlichen Dienst von rund 3,2 Prozent sowie eine Corona-Prämie von 600 Euro im laufenden Jahr.

Was bietet die Bahn, um die Verhandlungen wieder aufzunehmen?

Die Bahn will zwar die Löhne und Gehälter wie von der GDL gefordert um 3,2 Prozent erhöhen. Umstritten ist jedoch, zu welchen Zeitpunkten die einzelnen Stufen greifen sollen und wie lange der neue Tarifvertrag gelten soll. Die GDL will eine Laufzeit von 28 Monaten. Das Bahnangebot liefe auf 40 Monate hinaus.

Den erneuten Arbeitskampf bezeichnete Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Montagabend als „völlig überzogen“. Der Streik sei „durch nichts gerechtfertigt“. „Der GDL-Spitze geht es ausschließlich darum, ihre Macht auszuweiten - und das zulasten der Reisenden und der Wirtschaft“, sagte Seiler.

Wie lange wird gestreikt?

Der Streik beginnt im Personenverkehr am Donnerstag um 2 Uhr und endet am Dienstag, 7. September, um 2 Uhr. Im Güterverkehr sollen die GDL-Mitglieder schon am Mittwochabend die Arbeit niederlegen. Aufgerufen ist erneut nicht nur das Personal in den Zügen, etwa Lokführerinnen und Lokführer, sondern auch Beschäftigte in der Infrastruktur.

Wie viele Züge fahren noch?

Die Deutsche Bahn kündigte am Montag an, auch im dritten Streik „ein verlässliches Mobilitätsangebot“ von rund einem Viertel der üblicherweise geplanten Züge im Fernverkehr zu machen. Im Regional- und S-Bahnverkehr soll es demnach erneut ein Grundangebot von 40 Prozent der Züge geben. Besonders nachgefragte Hauptverkehrsstrecken sowie die Anbindung an wichtige Bahnhöfe und Flughäfen sollen nach Angaben der Bahn in regelmäßigen Abständen bedient werden.

Ein Mindestfahrplan für Niedersachsen soll am Dienstagnachmittag, ab 16.30 Uhr, veröffentlicht werden.

Was ist mit den Zügen der Konkurrenz?

Die Züge von Metronom, Erixx und Westfahlenbahn sollen weitgehend planmäßig fahren. Jedoch kann es auch hier zu Einschränkungen kommen, sollten sich etwa Bahn-Mitarbeiter auf den Stellwerken, den Leitstellen und Bahnhöfen am Streik beteiligen.

Wie lange sind die Tickets gültig?

Reisende könnten Fahrkarten für den Streikzeitraum flexibel nutzen und ihre Reisen vorziehen oder bis zum 17. September verschieben. Auch eine Erstattung sei möglich.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wo erfahren Reisende, ob ihr Zug ausfällt oder Verspätung hat?

Informationen darüber speist die Deutsche Bahn schrittweise in die Fahrplanauskunft und die App ein. Auch eine Streikhotline steht Fahrgästen unter der Telefonnummer 08000/99 66 33 zur Verfügung.

Was ist mit Erstattungen bei Verspätungen?

Ab einer Verspätung von 60 Minuten am Zielbahnhof erhalten Reisende 25 Prozent ihres gezahlten Fahrpreises für die einfache Fahrt zurück, ab 120 Minuten Verspätung werden 50 Prozent des Ticketpreises erstattet. Bei einer erwarteten Verspätung der Ankunft am Zielbahnhof von mehr als 60 Minuten können Betroffene zudem von der Reise zurücktreten und sich so den vollen Fahrpreis erstatten lassen.

Worauf müssen Reisende im Zug achten?

Die DB rechnet mit einer hohen Auslastung der wenigen Züge die im Streik-Zeitraum fahren werden. Sie rät daher zu einer Sitzplatzreservierung. Außerdem empfiehlt sie Reisenden das Tragen einer FFP2-Maske, Abstands- und weitere Corona-Maßnahmen seien zu achten.

Von OKZ/api