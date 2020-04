Auf einem Schrottplatz im Stadtteil Hannover-Brink hat am Mittwoch ein Bagger gebrannt – Ursache unklar. Der Fahrer konnte sich unverletzt mit einem Sprung aus seiner Kabine ins Freie retten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

PLÖTZLICH IN FLAMMEN: Am Mittwoch brannte auf einem Schrottplatz in Hannover-Brink ein Armbagger. Der Fahrer konnte sich rechtzeitig retten. Quelle: Elsner