Hannover

Bei Baggerarbeiten in Hannover ist am Montagmittag eine Gasleitung beschädigt worden. Die Umgebung wurde geräumt, der Stadtbahn- und Autoverkehr kam zeitweise zum Erliegen.

Nach Angaben der Feuerwehr Hannover hatte ein Bagger gegen 13.10 Uhr während Bauarbeiten am Jobcenter in der Freundallee im Stadtteil Bult eine Gasleitung aus Stahl angeritzt, so dass sie ein Leck hatte und Gas austrat. Die herbeigerufenen Einsatzkräfte räumten die umliegenden Gebäude im Umkreis von 50 bis 100 Metern.

Fachleute des Energieversorgers Enercity stellten den Gasfluss in der zugehörigen Ringleitung ab, hatten dabei aber zunächst ein Problem, erklärt Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer: „Einer der Absperrhähne im Boden war zugeteert worden.“ Nachdem das gelöst war, begannen die Reparaturarbeiten, die Feuerwehr sicherte den Ort, der Verkehr auf der Gegenfahrbahn Richtung Bischofsholer Damm als auch die Stadtbahnlinie 6 konnten währenddessen bald wieder fahren.

Von Ralph Hübner