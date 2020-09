Hannover

Die Dienststelle der Polizei an der Waterloostraße ist eine Großbaustelle. Diese bekommt auf dem großen Areal in der Calenberger Neustadt eine neue Führungszentrale. Beim Bau eines Schutzzauns rund um das Gelände ging allerdings etwas gründlich schief. Bei den Arbeiten wurden mehrere rund 50 Jahre alte Bäume so schwer beschädigt, dass sie gefällt werden mussten. Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Sie richtet sich gegen die Baufirma, die für den Bau des Zauns zuständig war. Die hatte eigentlich den Auftrag im Zuge der Fundamentarbeiten für den Zaun per Hand zu graben, ging aber offenbar mit dem Bagger zu Werke, um Zeit und Kosten zu sparen. An die in der Ausschreibung vereinbarten Vorgaben habe „sich das ausführende Unternehmen nicht gehalten“, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Es sei zu „starken Wurzelbeschädigungen“ gekommen.

Baufirma muss Schadensersatz an die Stadt zahlen

Die Stadt gab daraufhin ein Gutachten in Auftrag. Dieses kam zu dem Ergebnis, dass die Bäume nicht mehr standsicher waren. Der Bauherr, das Staatliche Baumanagement, gab daraufhin die Fällung der Bäume in Auftrag. Laut Stadt waren davon auf ihrem Grund fünf Pappeln betroffen, die 25 bis 30 Meter hoch waren und einen Stammumfang von 2,50 bis 4,70 Metern hatten. Ebenfalls ungeplant gefällt werden mussten eine Linde, ein Ahorn sowie eine Weide auf dem Grundstück der Polizei. Auch diese Bäume sollten eigentlich – trotz des Umbaus auf dem Gelände – erhalten bleiben.

Empfindlicher als die Anzeige und damit verbundene mögliche Strafzahlung wird die Baufirma der Schadensersatz treffen, den die Stadt geltend macht. „Alle Kosten werden dem Schadensfallverursacher in Rechnung gestellt“, sagt Sprecher Dix. Den Betrag wollte die Stadt nicht nennen. Es handele sich angesichts der Größe und des Alters der Bäume jedoch um eine „erhebliche Summe“, versichert Dix.

Naturschutzbund kritisiert Zerstörung der Bäume

Für Verärgerung sorgt die Zerstörung der Bäume beim Naturschutzbund BUND. „Das Ziel muss sein, dass solche alten Bäume erhalten bleiben, gerade in der Innenstadt“, fordert Naturschutzreferent René Hertwig. Auch die Pflanzung mehrerer kleinerer Ersatzbäume könne diesen Verlust nicht ausgleichen. Es brauche ewig, bis diese einen ähnlichen Einfluss auf Klima und Temperatur hätten wie die Exemplare, die am und auf dem Polizeigelände gefällt werden mussten. Die Zerstörung der Bäume sei „billigend oder sogar bewusst in Kauf genommen worden“, kritisiert Hertwig.

Neben der neuen Lage- und Führungszentrale der Polizei soll auf dem Areal auch eine neue Reparaturhalle für die Streifenwagen entstehen. Die alten Garagen waren so marode, dass sie nicht mehr betreten werden durften. Auch eine neue Raumschießanlage ist geplant. Allein der erste Bauabschnitt des Projektes kostet 37,5 Millionen Euro. Die reine Bauzeit soll bei rund drei Jahren liegen.

Von Christian Bohnenkamp