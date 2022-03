Hannover

Kaum setzt sich für ein paar Tage die Sonne durch, schon steigt die Blaualgenkonzentration in Hannovers Gewässern. Messungen des Regions-Gesundheitsamtes haben eine starke Konzentration der gefährlichen Bakterien am Maschsee-Strandbad und ein erhöhtes Vorkommen im Ricklinger Siebenmeterteich ergeben. Die Region Hannover hat daher ab sofort ein Badeverbot für den Maschsee verhängt. Für den Ricklinger Siebenmeterteich gilt eine Badewarnung.

Blaualgen sind Cyanobakterien

Nach Angaben der Region wurden Hinweisschilder an den Badestellen installiert. Weil der Wind aber die Konzentration der Bakterien sehr kurzfristig auch an andere Stellen verteilen kann, warnt die Region insbesondere Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer davor, ihre Tiere Wasser aus dem Maschsee oder den umliegenden Teichen trinken zu lassen oder sie im Wasser herumtollen zu lassen. Kinder sollten beaufsichtigt werden – aber das gilt in Wassernähe ja ohnehin meist.

Blaualgen zeigen sich durch eine eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers. Wo sie konzentriert auftreten, reicht die Sichttiefe meist nur noch einem Meter, es bilden sich zudem Schlieren auf der Wasseroberfläche. Der Begriff ist allerdings trügerisch: Erstens sind Blaualgen den Bakterien ähnlicher als Algen, zweitens ist ihre Farbe eher blau, versteckt sich aber unter grünlichem Chlorophyll. Ihrem lateinischen Name zufolge sind es Cyanobakterien.

Nährstoffe und Sonnenlicht

Sie vermehren sich bei starker Sonneneinstrahlung, vor allem aber bei Nährstoffeintrag. Wächst die Konzentration, kommt es zu einer regelrechten Blaualgenblüte. Die Bakterien sind giftig. Wenn sie mit Wasser geschluckt oder beim Plantschen eingeatmet werden, kann es zu Übelkeit, Durchfall und Entzündungen von Hals, Augen und Ohren kommen.