Hannover: Baby verbrennt sich, Mutter geht nicht zum Arzt

Hannover

Ronja Christensen (24, Name geändert) liebt ihren kleinen Sohn (1). Doch aus Angst ihn zu verlieren, hat sie sein Leben riskiert. So egoistisch kann Mutterliebe sein. Doch diesen Straftatbestand gibt es nicht. Im Juristen-Deutsch heißt das dann fahrlässige Körperverletzung und vorsätzliche Körperverletzung.

Was war passiert? Am 18. Januar 2020 stellte die Angeklagte in Anderten eine unverschlossene Flasche mit sehr heißer Milch vor ihrem Liam (Name geändert) ab. Der zehn Monate alte Junge tat das, was alle Babys tun. Er griff nach der Flasche - und goss sich die Milch über den rechten Unterarm.

Anzeige

Vater bemerkte die Verletzung drei Tage später

Ronja Christensen spülte die Brandwunde mit kaltem Wasser ab. Am nächsten Tag schmierte sie eine Salbe über die etwa acht Quadratzentimeter große Wunde. Ansonsten tat sie nichts. „Ich hatte Angst, wenn ich zum Arzt gehe, verliere ich das Kind“, sagte sie am Dienstag im Amtsgericht Hannover unter Tränen. Zuvor habe der Kindsvater versucht, ihr das Kind wegzunehmen, erklärte die Hilfsarbeiterin.

Erst am 21. Januar bemerkte der Kindsvater (20) beim Abholen des Kindes die Wunde. „Als ich ihm die Jacke anziehen wollte, schrie er“, erzählte der Vater vor Gericht. Er ging zum Arzt, der das Baby ins Kinderkrankenhaus auf der Bult überwies. Dort wurde eine mittelschwere Brandverletzung diagnostiziert.

Wunde war bereits infiziert

Eine Kinderchirurgin (58) sagte als Sachverständige aus: „Solche Wunden sind sehr schmerzhaft. Und es besteht eine extrem hohe Infektionsgefahr.“ Da Babys ein sehr schwach ausgeprägtes Immunsystem haben, sei schon bei kleineren Wunden die Gefahr einer Blutvergiftung sehr hoch. Liams Wunde hatte sich bereits infiziert. Eine Narbe blieb nicht zurück. Ob das Kind wegen seiner tagelangen, schlimmen Schmerzen psychisch traumatisiert sei, könne man noch nicht sagen.

Sehr milde Bestrafung für die Mutter

Bereits eine Woche vor dem Vorfall hatte die Mutter ihre Aufsichtspflicht verletzt. Liam war in den Geschirrspüler gekrabbelt und hatte ein Stück von einem Tab verschluckt. Damals war sie zum Arzt gegangen. Die Angeklagte wurde am Donnerstag zu einer Geldstrafe auf Vorbehalt (2400 Euro) verurteilt. Sie muss eine Einrichtung aufsuchen und sich dort beraten lassen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Es wäre Ihre Pflicht gewesen, mit der Brandverletzung Ihres Kindes zum Arzt gewesen“, sagte Richter Ulrich Kleinert. Für die Angeklagte spreche, dass sie die Hilfe des Jugendamtes angenommen habe. Außerdem sei seit einem Jahr nichts passiert. Eine Geldstrafe würde die junge Mutter und das Kind zu sehr belasten. Zumal die Angeklagte die Verfahrenskosten (inklusive der Gutachterkosten) tragen müsse.

In der Verhandlung war der erfahrene Jurist mehr als Familienrichter denn als Strafrichter gefragt. So ermahnte er im Urteil auch den Kindsvater: „Tragen Sie jetzt nicht weiter irgendwelche Beschwerden vor.“ Beide Elternteile müssten sich zum Wohle des Kindes verständigen. Die Beziehung des jungen Paares war zehn Monate nach der Geburt von Liam in die Brüche gegangen, danach gab es öfter Streit.

Von Thomas Nagel