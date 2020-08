Hannover

In der kommenden Woche enden die Sommerferien. Und zum Start des neuen Schuljahres hat das Kultusministerium einen Rahmen-Hygieneplan herausgegeben, mit dem die Schulen in Zeiten von Corona die Gefahr einer Ansteckung möglichst minimieren sollen. Diese gut 30-seitige Checkliste umfasst viele Punkte wie Reinigung, Abstandsregeln – und Lüftung. Aufs Lüften legt das Ministerium sogar ein Augenmerk, denn auf eine intensive Lüftung der Schulräume sei besonders zu achten, heißt es.

Stoßlüftung bei geöffnetem Fenster alle 45 Minuten

Das Land plant aktuell den Start der Schule im Regelbetrieb und fordert unter anderem, dass mindestens alle 45 Minuten eine sogenannte Stoßlüftung beziehungsweise Querlüftung durch möglichst vollständig geöffnete Fenster über drei bis zehn Minuten vorzunehmen sei. Wenn möglich, öfter auch während des Unterrichts. Diesen „Lüftungsdienst“ könnten auch Schüler vornehmen, so das Land. Und: Eine alleinige Kipplüftung sei weitgehend wirkungslos. „Können aufgrund baulicher Gegebenheiten Fenster in einem Raum dauerhaft nicht geöffnet werden, ist der Raum für den Unterricht nicht geeignet“, hält das Kultusministerium weiter fest.

Anzeige

Region: Voraussichtlich kein Regelbetrieb an der BBS möglich

Und damit steht die Multimedia Berufsbildende Schule (BBS MM) auf der Expo Plaza vor einem Grundproblem: Dort können die Fenster zum Lüften nämlich nur gekippt, nicht aber vollständig geöffnet werden. Heißt nach Vorgaben den Landes: Fast kein Raum der BBS MM ist unter den Corona-Auflagen des Landes für den Unterricht geeignet. Bei der Region Hannover als Trägerin der Berufsbildenden Schulen heißt es dazu, dass nach den Sommerferien an der Multi-Media-Berufsbildende Schule deshalb voraussichtlich noch kein Übergang zu Normalbetrieb und vollständigem Präsenzunterricht möglich sei.

Weitere NP+ Artikel

Gutachten: Nur wenige Klassenräume erfüllen Vorgaben

Die Berufsschule verfüge über keine automatische Lüftungsanlage und mehrheitlich über Kippfenster, so die Region. Nach derzeitigem Rahmenhygieneplan des Kultusministeriums sei aber die regelmäßige Stoßlüftung mit vollständig geöffneten Fenstern und mehrmals täglich vorgesehen. Als Trägerin der BBS habe man bereits ein Gutachten zur Lüftungssituation in Auftrag gegeben, Ergebnis: „Nach Prüfung der baulichen Voraussetzungen und der schulorganisatorischen Abläufe kommen die Gutachten zu dem Ergebnis, dass zu wenige Klassenräume diese Vorgaben erfüllen“, so Sprecherin Tanja Schulz.

Tägliche Raumluftmessungen in 40 Schulräumen

Mit der Schulleitung sei daher besprochen, die Klassen zu teilen und den Präsenzunterricht auf die neu beginnenden Schüler im 1. Ausbildungsjahr zu konzentrieren. „Was darüber hinaus möglich ist, werden Raumluftmessungen ergeben, die täglich in mehr als 40 Räumen durchgeführt und ausgewertet werden.“ Der Unterrichtsbetrieb werde zunächst bis zum Ende des Schulhalbjahres mit einem erhöhten Home-Schooling-Anteil organisiert. „Darüber hinaus können einzelne Bildungsgänge bei Bedarf auch an anderen Schulstandorten unterrichtet werden“, teilte die Region am Dienstag weiter mit. Die Schulleitung war für eine Stellungnahme am Dienstag nicht zu erreichen.

Von Andreas Voigt