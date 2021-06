Hannover

Beim Urteilsspruch kamen Ben Schmidt (23, Name geändert) die Tränen. Bei dem jungen Mann löste sich die Anspannung der vergangenen Monate. Seine Eltern weinten ebenfalls. Nach dem Freispruch verpasste ihm sein Vater einen kumpelhaften Schlag auf den Rücken. Auch bei ihm war die Anspannung und die Sorge um seinen Sohnes der Freude gewichen.

Der Vorwurf hörte sich dramatisch an: Als Azubi der Postbank sollte der Angeklagte 207.500 Euro veruntreut haben. Und zwar von einem Konto eines Rentners (94). Tatzeit: 20. Dezember 2018 bis 21. Februar 2019.

Opfer ist ein 94-jähriger Rentner

Zum Prozessauftakt erklärte Rechtsanwalt Sascha Gramm: „Mein Mandant hat zu keinem Zeitpunkt unberechtigte Auszahlungen vorgenommen.“ Der Verdacht war auf Ben Schmidt gefallen, weil er bei den elf Abhebungen in der Postbank-Filiale Groß-Buchholz (Läuferweg) im Dienst war. Und er hatte Zugang zu den beiden Pins, unter denen die illegalen Abhebungen vorgenommen wurden.

Als Azubi habe er keine eigene Pin gehabt, deshalb musste er unter der Kennung der beiden Schalterkollegen arbeiten, erklärte der Angeklagte. In der Beweisaufnahme stellte sich heraus, dass der Azubi unter Anleitung arbeitete. Aber nicht ständig schaute ihm der Ausbilder über die Schulter.

Tief gebeugt und mit sehr schleppendem Gang betritt das Opfer den Gerichtssaal. Ob er wisse, warum er hier sei, will Schöffenrichterin Svenja Tittelbach-Helmrich wissen. „Weil sie mir das Geld von der Postbank gestohlen haben“, lautet die Antwort. Er sei nie in der Postbank-Filiale in Groß-Buchholz gewesen, erzählt der Rentner. Seine Abhebungen habe er immer in Langenhagen getätigt. Und am 14. Dezember 2018 hob er dort 5000 Euro ganz normal von seinem Sparbuch ab.

Bank hat den Schaden erstattet

Dort wurde er von einem Mitarbeiter (32) bedient, gegen den später die Ermittlungen vorläufig eingestellt wurden. Der Mann verweigerte am Donnerstag die Aussage, schließlich muss er sich nicht selbst belasten.

In ihrem Urteil kommt die Richterin zu der Überzeugung: „Dieser Zeuge kommt für die Täterschaft infrage.“ Das Gericht geht davon aus, dass das Sparbuch des Rentners kopiert wurde. Somit konnte der Täter die Sicherheitsvorkehrungen umgehen. Dann habe ein Unbekannter bei der Abhebung einen gefälschten Ausweis vorgelegt. Damit die Daten von Sparbuch und Personalausweis übereinstimmten.

Und so kam Ben Schmidt ins Spiel. „Sie wurden als unerfahrener Azubi für diese illegalen Abhebungen bewusst ausgewählt“, so Richterin Tittelbach-Helmrich. Zum Angeklagten gewandt meinte sie: „Kein Zweifel, dass auch sie ein Opfer sind.“

Die gute Nachricht zum Schluss: Der Rentner hat sein Geld von der Bank wieder bekommen. Dafür habe sein Anwalt lediglich fünf Mahnschreiben an die Bank schicken müssen, meinte er.

Von Thomas Nagel